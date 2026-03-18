  • Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»

Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»

Вчера, 17:58
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал команду по итогам кубкового матча с «Краснодаром».

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоао Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование.

Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия! 16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева.

К сожалению, но нужно говорить так, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

– Но ведь была же яркая победа над «Краснодаром» в первом кубковом матче.

– Постойте. Надо же смотреть на более длинной дистанции. Пять матчей весной и четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками?

Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве».

А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова. Средняя линия проседает, никакой сыгранности.

В обороне провал за провалом. Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано – большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в стартовом, но у него ни одного результативного действия...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Краснодар Дивеев Игорь Газзаев Валерий
Император 1
1773846021
Глупый обмен для ЦСКА был, с самого начала понятно было
Ответить
Mirak92
1773846356
Наши ветераны с Деменцией орали, что ЦСКА выиграл от обмена))
Ответить
andr45
1773846708
МОР В этом трансферное окно всё в точку. Баринов уже как влитой в команде, он очень сильно поможет. Уже забивает Лусиано, это отличное приобретение. Уже забивает россиянин Максим Воронов, Трансферная политика ЦСКА в зимнее трансферное окно просто великолепная, на пять с плюсом, — сказал Мор в эфире программы САФОНОВ «ЦСКА очень грамотно сработали на трансферном рынке. Думаю, в этом плане они лучшие этой зимой. Взяли тех, кто усилит команду сейчас, и с прицелом на будущее. Трансфер Баринова – вообще топ. Думаю, они точно поборются за медали. Они будут в числе претендентов борьбы за титул»
Ответить
ilya43rus
1773846775
все верно сказал пёс!
Ответить
Красногвардейчик
1773846890
Давай Георгич, тряхни стариной...бросай там в думе Роднину и другую шушару....возглавь ЦСКА!!!!
Ответить
САДЫЧОК
1773848100
Какой нахрен Дивеев? Газзаев вообще плох стал. Вдевятером тяжело играть , да еще в команде никакущий Обляков
Ответить
biber.ru
1773853950
Тяжело это читать, но критиковать всегда легче.
Ответить
