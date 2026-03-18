Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал команду по итогам кубкового матча с «Краснодаром».

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

– Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоао Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование.

Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия! 16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева.

К сожалению, но нужно говорить так, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

– Но ведь была же яркая победа над «Краснодаром» в первом кубковом матче.

– Постойте. Надо же смотреть на более длинной дистанции. Пять матчей весной и четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками?

Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве».

А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова. Средняя линия проседает, никакой сыгранности.

В обороне провал за провалом. Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано – большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в стартовом, но у него ни одного результативного действия...