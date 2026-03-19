  • Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»

Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»

Сегодня, 01:50
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал дефицит игровой практики у нападающего Антона Заболотного.

– У Заболотного не так много времени было. Как оцените его игру?

– Антон очень помогает команде, молодым игрокам, он приносит немало пользы. Доволен им, но в команде есть и другие нападающие.

Возможность использовать всех в матче меньше, потому что мы используем одного форварда.

  • 34-летний Заболотный проводит дебютный сезон в «Спартаке».
  • Прошлым летом он перешел в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Химками».
  • Форвард сделал 3 ассиста в 15 матчах, проведя на поле 589 минут.
  • После назначения Карседо в активе Заболотного только одно появление на поле – он вышел на замену на 87-й минуте вчерашней кубковой игры с «Динамо» (1:0).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Карседо Хуан Карлос
алдан2014
1773884815
Непонятно вообще присутствие этого игрока в команде. В чем плюс? Понятно,что Карседо будет говорить только хорошее,дабы не разрушать микроклимат в коллективе. Но Антон просто бесполезен,балласт
Baggio1986
1773892151
И не надо вообще, что бы он выходил...
zigbert
1773892353
Тут все ясно без объяснений. Заболотный будет выходить только на замену.
