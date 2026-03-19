Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал дефицит игровой практики у нападающего Антона Заболотного.
– У Заболотного не так много времени было. Как оцените его игру?
– Антон очень помогает команде, молодым игрокам, он приносит немало пользы. Доволен им, но в команде есть и другие нападающие.
Возможность использовать всех в матче меньше, потому что мы используем одного форварда.
- 34-летний Заболотный проводит дебютный сезон в «Спартаке».
- Прошлым летом он перешел в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Химками».
- Форвард сделал 3 ассиста в 15 матчах, проведя на поле 589 минут.
- После назначения Карседо в активе Заболотного только одно появление на поле – он вышел на замену на 87-й минуте вчерашней кубковой игры с «Динамо» (1:0).
