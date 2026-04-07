Карпин назвал главную тренерскую ошибку в своей карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что в первые годы своей тренерской карьеры требовал от футболистов больше, чем нужно.

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может.

Пример из школы, если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе.

И были такие случаи, в том числе в «Спартаке». Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, – это в «Армавире». Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков», – сказал Карпин.