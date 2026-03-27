Червиченко – о «Спартаке»: «Хохотал, когда взяли Заболотного»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем команды Антоне Заболотном.
«У меня вопрос: почему у Заболотного должно было получиться в «Спартаке»? Это игрок явно не для «Спартака», это явно не усиление, равно как и Самошников, которого они взяли.
С чего вдруг кому-то казалось, что это может получиться? Я не знаю. Надо спрашивать у тех, кто хорошо разбирается в футболе, раз умудрились его взять. Карседо немножечко лучше разбирается в футболе, чем эти многие, которые так думали.
Я изначально, когда Заболотного взяли, хохотал. И ничего с этого момента не изменилось. Только человек стал старше.
Наверное, Заболотный – неплохой футболист и может помочь какой-то другой команде из второй восьмeрки чемпионата, и не только помогать, но даже играть ключевую роль. Но это точно не человек, который способен давать результат в «Спартаке», – сказал Червиченко.
- 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 15 матчей, сделал 3 ассиста.
- Он перешел в команду из «Химок» летом 2025 года, подписав с московским клубом контракт сроком на один сезон.