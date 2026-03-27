  • Червиченко – о «Спартаке»: «Хохотал, когда взяли Заболотного»

Червиченко – о «Спартаке»: «Хохотал, когда взяли Заболотного»

Вчера, 16:22
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем команды Антоне Заболотном.

«У меня вопрос: почему у Заболотного должно было получиться в «Спартаке»? Это игрок явно не для «Спартака», это явно не усиление, равно как и Самошников, которого они взяли.

С чего вдруг кому-то казалось, что это может получиться? Я не знаю. Надо спрашивать у тех, кто хорошо разбирается в футболе, раз умудрились его взять. Карседо немножечко лучше разбирается в футболе, чем эти многие, которые так думали.

Я изначально, когда Заболотного взяли, хохотал. И ничего с этого момента не изменилось. Только человек стал старше.

Наверное, Заболотный – неплохой футболист и может помочь какой-то другой команде из второй восьмeрки чемпионата, и не только помогать, но даже играть ключевую роль. Но это точно не человек, который способен давать результат в «Спартаке», – сказал Червиченко.

  • 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 15 матчей, сделал 3 ассиста.
  • Он перешел в команду из «Химок» летом 2025 года, подписав с московским клубом контракт сроком на один сезон.

Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Червиченко Андрей
Комментарии (28)
СильныйМозг
1774619648
Молодец заботлотный заработал денюшку. Вот только, осталось хорошего проктолога найти.
Ответить
VVM1964
1774621326
А кто тебе сказал, что брали на ключевую роль, дебила кусок - взяли как запасного, он на лавке и сидит !... Всё равно, что ругаться что купили огнетушитель, а он не пригодился !)...
Ответить
рылы
1774621463
одна из лучших спецопераций газпрома, ящитаю) пока там хряки визжат про дельфинария - он продолжает забивать. а заболотный всё больше по манекенам в тарасятнике. гы-гы!
Ответить
andr45
1774622458
Интересно, а когда брали Жерсона за 40 (СОРОК) миллионов евро, Червиченко хохотал или завидовал тем, уж наварил, так наварил) PS ЧЕРНЫШОВ О ЧЕРВИЧЕНКО «Я предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при мне перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».
Ответить
krylskiyend
1774623388
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
val69
1774624785
Да пусть сидит.. Лавку греет.. Чë вам жалко...
k611
1774625894
А над Червиченко не надо было хохотать когда он получил свою должность в Спартаке...
val69
1774628158
Чë тя от хохота не разорвало..
Умнюша
1774628964
Поганый сырлдых это вообще смех!!! Срамно за рыл поганых, ой как стыдно!!!!!
ПалкоВводецъ007
1774631303
Заболотный ещё в Зените пошёл на спад. А до свинарни дошли только его понты. Хряки любят подбирать сбитых лётчиков и отработанный материал. Гыгыгы
