Смолов сравнил Тюкавина и Кураньи

Экс-нападающий «Динамо» Федор Смолов порассуждал о том, сильнее ли Константин Тюкавин, чем Кевин Кураньи.

Немецкий форвард выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.

В субботу Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке.

В его активе 57 голов, а у Кураньи 56.

«Я бы не сказал, что Тюкавин лучше Кураньи. Кураньи пришел в «Динамо» и еще в сборную Германии вызывался – на всякий случай.

Но в нынешней форме Тюкавин точно лучше. Они разные.

Если сравнивать эпоху Кевина в «Динамо», то, по мне, Тюкавин по модели больше похож на Андрея Воронина, который играл вместе с Кевином в паре», – сказал Смолов.