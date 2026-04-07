Смолов сравнил Тюкавина и Кураньи

Экс-нападающий «Динамо» Федор Смолов порассуждал о том, сильнее ли Константин Тюкавин, чем Кевин Кураньи.
- Немецкий форвард выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.
- В субботу Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке.
- В его активе 57 голов, а у Кураньи 56.
«Я бы не сказал, что Тюкавин лучше Кураньи. Кураньи пришел в «Динамо» и еще в сборную Германии вызывался – на всякий случай.
Но в нынешней форме Тюкавин точно лучше. Они разные.
Если сравнивать эпоху Кевина в «Динамо», то, по мне, Тюкавин по модели больше похож на Андрея Воронина, который играл вместе с Кевином в паре», – сказал Смолов.
- В этом сезоне 23‑летний Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Smol FM