Орлов сказал, в чeм «Краснодар» превосходит «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» сильнее «Зенита» в психологическом аспекте.

«На мой взгляд… Вы видели, какое видео «Краснодар» показал из раздевалки? Там монолог Кордобы [перед матчем]. И потом, как тренер Мусаев сказал: «Да, соперники подготовились: у них сдутые мячи и не покошена трава на поле». Но мне это понравилось с точки зрения психологического состояния «Краснодара».

Они сейчас вот такая сплочeнная команда. Они начали делать подобные видеоклипы – это их какой-то психолог научил. Вот они все вместе уже второй раз что-то сделали перед матчем в раздевалке. Вот такой сплочeнности, такого общего порыва не хватает сейчас «Зениту», – сказал Орлов.