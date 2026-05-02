Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ростов» победил на выезде «Динамо Мх» (2:1) и отдалился от зоны стыков

РПЛ. «Ростов» победил на выезде «Динамо Мх» (2:1) и отдалился от зоны стыков

2 мая, 15:59
14

«Ростов» в 28-м туре РПЛ оказался сильнее «Динамо Мх» в гостевом матче. Решающий гол забил бразилец Роналдо.

У «Динамо Мх» единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов.

«Ростов» поднялся на десятое место, отдалившись от зоны переходных матчей. Махачкалинцы завтра могут упасть в зону прямого вылета.

У «Динамо Мх» восемь матчей без побед подряд. У «Ростова» вторая победа весной.

«Ростов» впервые победил «Динамо Мх» в официальном матче.

Россия. Премьер-лига. 28 тур
Динамо Мх - Ростов - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Я. Джапо, 28 (в свои ворота); 1:1 - Г. Агаларов, 60 (с пенальти); 1:2 - Роналдо, 76.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Ростовом» 4
Евсеев определил ответственного за поражение «Динамо Мх» от «Ростова»
Обзор матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»: голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Мх
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777726975
Поздравляю, Ростов почти обеспечил себе нахождение в следующем сезоне РПЛ по спортивному принципу
Ответить
evgevg13
1777727094
Красавцы ростовчане!
Ответить
Pourquoi pas
1777727113
Ну слава Богу! Но всё равно больше одного за матч не забиваем и без пенальти не обходимся...
Ответить
Project Бабангида
1777727192
наконец то пришли хорошие новости из Дагестана
Ответить
Чилим.
1777727485
Ростов с победой. Молодцы!!!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777727498
Алкота Евсеев скоро встретится в матче первой лиги с Черноморцем,который он бросил посреди сезона.Надо же было такого назначить главным....
Ответить
Desma
1777729598
Ай да земляки, ай да МОЛОДЦА!!! Есть ещё порох в пороховницах! Умыли Евсеея.......
Ответить
DOCTOR PENALTY
1777729684
С победой, казаки! Кто болеет за Ростов, будет счастлив и здоров!
Ответить
ySS
1777735943
С очень важной победой! Все набранные очки, начиная с Нижнего, связаны с Роналдо...
Ответить
Pourquoi pas
1777747717
В этом сезоне, дай бог, останемся в рпл... А вот в следующем? Правительство области выделило на этот год почти в два раза меньше чем в прошлом на двоих с ХК... При этом, отжав все акции ФК в свою пользу и разогнав всех многолетних спонсоров...
Ответить
Главные новости
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 