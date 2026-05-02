РПЛ. «Ростов» победил на выезде «Динамо Мх» (2:1) и отдалился от зоны стыков

«Ростов» в 28-м туре РПЛ оказался сильнее «Динамо Мх» в гостевом матче. Решающий гол забил бразилец Роналдо.

У «Динамо Мх» единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов.

«Ростов» поднялся на десятое место, отдалившись от зоны переходных матчей. Махачкалинцы завтра могут упасть в зону прямого вылета.

У «Динамо Мх» восемь матчей без побед подряд. У «Ростова» вторая победа весной.

«Ростов» впервые победил «Динамо Мх» в официальном матче.