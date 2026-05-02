РПЛ. «Ростов» победил на выезде «Динамо Мх» (2:1) и отдалился от зоны стыков

«Ростов» в 28-м туре РПЛ оказался сильнее «Динамо Мх» в гостевом матче. Решающий гол забил бразилец Роналдо.
У «Динамо Мх» единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов.
«Ростов» поднялся на десятое место, отдалившись от зоны переходных матчей. Махачкалинцы завтра могут упасть в зону прямого вылета.
У «Динамо Мх» восемь матчей без побед подряд. У «Ростова» вторая победа весной.
«Ростов» впервые победил «Динамо Мх» в официальном матче.
Россия. Премьер-лига. 28 тур
Динамо Мх - Ростов - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Я. Джапо, 28 (в свои ворота); 1:1 - Г. Агаларов, 60 (с пенальти); 1:2 - Роналдо, 76.
