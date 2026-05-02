Мостовой определил фаворита матча ЦСКА – «Зенит»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

«У ЦСКА большие проблемы с результатами в чемпионате, плюс до конца сезона выбыли Акинфеев и Мойзес. В процентном соотношении 55 на 45 фаворитом считаю «Зенит».

Почему с небольшим перевесом? Потому что сам «Зенит» не побеждает уверенно, с запасом. А ЦСКА не может все время проигрывать, осенью они уходили на зимний перерыв одной из лучших команд лиги. Хотя их мысли могут быть уже направлены на кубковый матч против «Спартака», который будет совсем скоро», – сказал Мостовой.