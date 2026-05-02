Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Те, кто не смотрел игру, удивятся результату. А те, кто смотрел игру, еще больше удивляются. «Крылья Советов» за 90 минут перешли на чужую половину поля семь-восемь раз. У самарцев было 27 процентов владения мяча и три удара в створ. Но всем все равно на качество футбола, главное результат.

«Крылья Советов» по игре незаслуженно победили. Но кого это сейчас волнует? Они борются за выживание. А «Спартак» оступился, потому что сложно атаковать, когда одиннадцать соперников стоят возле своих ворот», – сказал Мостовой.