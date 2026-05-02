Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

2 мая, 12:37
8

Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Те, кто не смотрел игру, удивятся результату. А те, кто смотрел игру, еще больше удивляются. «Крылья Советов» за 90 минут перешли на чужую половину поля семь-восемь раз. У самарцев было 27 процентов владения мяча и три удара в створ. Но всем все равно на качество футбола, главное результат.

«Крылья Советов» по игре незаслуженно победили. Но кого это сейчас волнует? Они борются за выживание. А «Спартак» оступился, потому что сложно атаковать, когда одиннадцать соперников стоят возле своих ворот», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 5
В «Крыльях Советов» оценили вину спартаковца Ву в ЧМТ Ахметова 2
В «Крыльях Советов» назвали секрет победы над «Спартаком» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777715110
ТТД побиты эффективностью.Бубнов и А.Мостовой в печали: бывшие спартаковцы побили родную команду, состоящую преимущественно из заезжих гастролёров-"спартачей".Букву "С" можно убрать... Бубнов написал, что «Спартак» продемонстрировал игру высокого качества и владел тотальным преимуществом, но уступил из-за фатального невезения и собственных ошибок. Хозяева поля вырвали победу благодаря случайному голу после двойного рикошета в контратаке". Я же вчера говорил, что оценки игроков "Спартака" будут-сплошные пятёрки.А КС-двойки.Хорошо жить в параллельных мирах!
Ответить
Бумбраш
1777715661
Нет оправдания поражению,значит атака была плохой, звёзды не так сошлись, Сатурн а Венере или лохиня в Рыловне...не важно.нужно работать над реализацией
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777717363
Спартак возвращает свои утерянные позиции 6 места. Гыгыгы
Ответить
bset
1777717639
Мостовой: "Спартак проиграл, потому что..." а) если главный тренер играл раньше в футбол "... поражение незаслуженное" б) если главный тренер не играл в футбол "... тренирует его не футбольный человек" Готов нагенерировать еще таких "интервью" от Мостового, могу его голосом озвучить с помощью AI. Беру дешевле Мостового.
Ответить
Красногвардейчик
1777717816
Но всем все равно на качество футбола, главное результат. =============================== А что главное, Мостовой? почти 10 лет скулить что просто не везёт при ,,чемпионской якобы игре,,? Не везти может в одном, двух...ну трёх играх, а когда это растягивается на годы, извини меня, то здесь уже что то другое
Ответить
Острослов
1777718439
Вкратце: Мостовой: покпокподах, покподахтахтах, покпокпок, кукареку!
Ответить
crf57
1777727203
А вы СПАРТАК,почаще тренеров меняйте,глядь и в ФНЛ проскочите. ПОЗОРНАЯ КОМАНДА!!!!
Ответить
Жорик кекс обжорик
1777737402
как же хочется, что бы какой-нибудь клуб назначил его тренером и он там знатно обосрался...
Ответить
Главные новости
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 