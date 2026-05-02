Сафонова исключили из заявки «ПСЖ»

«ПСЖ» опубликовал в соцсетях заявку на матч 32-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».
Вратарь Матвей Сафонов впервые с января не попал в заявку «ПСЖ» на игру. Ожидается, что вместо него сыграет Ренато Марин.
Встречу также пропустят Люка Шевалье, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Витинья и Нуну Мендеш.
6 мая «ПСЖ» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: «Бомбардир»