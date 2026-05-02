Во Франции объяснили исключение Сафонова из заявки «ПСЖ»

Стало известно, почему «ПСЖ» не включил вратаря Матвея Сафонова в заявку на матч Лиги 1 против «Лорьяна».

Дело в том, что главный тренер Луис Энрике решил дать футболистам возможность восстановиться перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Он состоится 6 мая в Мюнхене.

У Сафонова в конце первого матча были судороги (5:4).