Во Франции объяснили исключение Сафонова из заявки «ПСЖ»

Стало известно, почему «ПСЖ» не включил вратаря Матвея Сафонова в заявку на матч Лиги 1 против «Лорьяна».
Дело в том, что главный тренер Луис Энрике решил дать футболистам возможность восстановиться перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Он состоится 6 мая в Мюнхене.
У Сафонова в конце первого матча были судороги (5:4).
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: L'Equipe