Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании пройти стажировку у Юргена Клоппа.

«Когда я был игроком, то таких тренеров, как Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, не было.

Если говорить, к кому бы я хотел попасть как тренер, то у Гвардиолы я был на стажировке.

Так бы провел один день с Клоппом. Потому что я считаю его одним из самых ярких тренеров в плане подхода к игрокам, мотивации, настроенный прессинг в «Ливерпуле» и «Боруссии» был один из лучших», – сказал Карпин.