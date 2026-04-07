Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании пройти стажировку у Юргена Клоппа.
«Когда я был игроком, то таких тренеров, как Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, не было.
Если говорить, к кому бы я хотел попасть как тренер, то у Гвардиолы я был на стажировке.
Так бы провел один день с Клоппом. Потому что я считаю его одним из самых ярких тренеров в плане подхода к игрокам, мотивации, настроенный прессинг в «Ливерпуле» и «Боруссии» был один из лучших», – сказал Карпин.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
Источник: ТАСС