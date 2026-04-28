«Мощный механизм саморазрушения»: друг Уткина рассказал о болезни Василия

Станислав Гридасов, друг Василия Уткина, раскрыл подробности последних месяцев жизни бывшего комментатора.

Сегодня состоялась презентация книги «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем».

– Твои слова из книги: «Если честно, этого звонка я ждал, боялся последние полгода». Что было последние полгода?

– Фигово со здоровьем. Не очень понимаю, как объяснять людям, кто лично с такой бедой не сталкивался. Невозможно. Люди, которые в этом ничего не понимают, рассуждают в категориях «мужик, соберись» и «возьми себя в руки, тряпка».

Те, кто сами не прошли эту чудовищную болезнь, не понимают, что все эти слова, уговоры, увещевания не работают. Вообще. Там настолько мощный механизм саморазрушения, что остается только вбить жесткий клин.

Поскольку я во многом сам через это прошел [Гридасов рассказывал о проблемах с алкоголем после закрытия журнала PROспорт], как мог разговаривал с Васей. Много.

И не только я. Думаю, нет ни одного близкого Васе человека, который хотя бы раз 100 с ним об этом ни говорил. И не только разговаривали.

То, что ничего не получилось, для меня личная боль. Я не смог помочь.

Прости, я бы не хотел больше развивать эту тему в паблике. Она только даст спекуляции от людей, которые в этом ничего не понимают.

– Последнее. Анна Дмитриева пишет в книге, что Уткин никогда не проявлял настоящей заботы о здоровье. Почему?

– Он брался за здоровье кучу раз. Сотни. Но всегда ненадолго.