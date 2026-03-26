Ловчев жестко ответил Гаджиеву на слова про Уткина

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее Гаджиев в интервью нелицеприятно высказался про Василия Уткина. У них был конфликт осенью 2022 года.

«Почему вы не спрашиваете меня, когда у нас один мужик в деревне про Василия Уткина сказал плохо или хорошо? Даже не хочу обсуждать человека, которого не знаю, который не имеет отношения к футболу, какой бы там ни был блогерский футбол.

Не знаю, кто такой Гаджиев. А Вася Уткин – заметный футбольный человек, хотя сам, наверное, не играл. Он поднял профессию комментатора на довольно высокий уровень, как Маслаченко, Озеров и Синявский.

А вы у меня просите прокомментировать, как какой-то мудак где-то что-то сказал. Я вообще не знаю, кто это такой.

Насколько это допустимо? Вот мужики выпивают и что хочешь говорят – допустимо. Такая жизнь, так устроено все. А обсуждать, что он сказал про Уткина…

Кто Гаджиев и кто Вася Уткин. Хотел сказать, что его никто не обсуждает, но вот вы обсуждаете. А Васю обсуждают многие.

Кому-то он нравился, кому-то – нет, но это человек футбола. А того я не знаю. И обсуждать, что он сказал или что на заборе написано – не буду», – заявил Ловчев.