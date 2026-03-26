Ловчев жестко ответил Гаджиеву на слова про Уткина

26 марта, 17:00
11

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее Гаджиев в интервью нелицеприятно высказался про Василия Уткина. У них был конфликт осенью 2022 года.

«Почему вы не спрашиваете меня, когда у нас один мужик в деревне про Василия Уткина сказал плохо или хорошо? Даже не хочу обсуждать человека, которого не знаю, который не имеет отношения к футболу, какой бы там ни был блогерский футбол.

Не знаю, кто такой Гаджиев. А Вася Уткин – заметный футбольный человек, хотя сам, наверное, не играл. Он поднял профессию комментатора на довольно высокий уровень, как Маслаченко, Озеров и Синявский.

А вы у меня просите прокомментировать, как какой-то мудак где-то что-то сказал. Я вообще не знаю, кто это такой.

Насколько это допустимо? Вот мужики выпивают и что хочешь говорят – допустимо. Такая жизнь, так устроено все. А обсуждать, что он сказал про Уткина…

Кто Гаджиев и кто Вася Уткин. Хотел сказать, что его никто не обсуждает, но вот вы обсуждаете. А Васю обсуждают многие.

Кому-то он нравился, кому-то – нет, но это человек футбола. А того я не знаю. И обсуждать, что он сказал или что на заборе написано – не буду», – заявил Ловчев.

  • Уткин умер 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.
  • У журналиста оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
  • Василия похоронили на кладбище в Балашихе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Уткин Василий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774534181
Сегодня стыки на ЧМ. Товарищеский матч Бразилия: Франция. Лучше бы это публиковали
Ответить
lek!
1774534192
Полностью согласен , каждый должен копаться у себя в огороде . Гаджиев вроде организатор боев , вот пусть и комментирует то что связано с этим .
Ответить
АлексМак
1774534380
верно
Ответить
СильныйМозг
1774534788
А тем временем на заборе написано "Номэд и спартач80 2 грязные девчонки встретятся с неприхотливыми мужчинами, для проведения романтического вечере. Оплата в зад, в перед".
Ответить
...уефан
1774535825
...вполне, здравые слова Серафимовича...
Ответить
FCSpartakM
1774542647
Вася в той истории в принципе хотел показать, что это какой-никакой футбол, хоть и в обертке медийности. И тут приходит дядя, который к этому спорту вообще никакого отношения не имеет и вкидывает бабки. В итоге Вася хотел проучить чела, а чел слился,а потом и истерить начал.
Ответить
IVANRUS777
1774552585
Василию светлая память. Оставьте его в покое уже хотя бы на том свете.А каково родственникам читать эти помои я не представляю...Гаджиев очень подло и низко поступил, но журналисты которые дальше раздувают эту историю ничем не лучше.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1774553249
Помню этот случай,когда этот низкорослый ослик проходя с толпой такой же шерсти,напал на Василия,царствия ему небесного.Мерзкий поступок никчёмной личности.Он даже в своей отрасли ММА персона нерукопожатая нормальными людьми.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
