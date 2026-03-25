Гаджиев – об Уткине: «Нужно было смачно плюнуть в рожу»

Президент медиафутбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев подробно рассказал о конфликте с Василием Уткиным осенью 2022 года.

Бывший владелец «Эгриси» назвал оппонента «фуфлогоном». Позднее Гаджиев публично дал несколько пощечин Уткину за отказ от рукопожатия.

– Как бы ты охарактеризовал свой поступок сейчас?

– Он мне выбора не оставил. Я его не бил – я его унизил. Давай пойдем пошагово. История вопроса – я бы хотел, чтобы люди ее знали.

Царствие ему небесное, мы же помирились перед его смертью. Хорошо, что так. Но если бы не помирились – ничего страшного. Не тот человек, с кем обязательно нужно мириться.

– Даже после того, как он ушел из жизни, ты такое говоришь?

- Если человек был говном, нужно называть вещи своими именами. Скорее всего, Василий Уткин был говном. Теперь объясню почему.

Я прихожу на пресс-конференцию, вижусь с Уткиным – мы друг друга знаем. У нас впереди матч, мы поздоровались, сделали фото. Поговорили о своих командах, не более того.

У меня был спор с другой командой на 500 тысяч рублей на результат матча. Мы обсуждали это на конференции. После я ушел, а Вася остался – что-то еще продолжал обсуждать.

Когда я ушел, мне присылают видео. Уткин говорит: «У нас в медиафутболе разбрасываться деньгами не принято. Но если Камил Гаджиев так любит спорить, я предлагаю поспорить на результат матча на 500 тысяч рублей. Сейчас пойду в банкомат, сниму последние сбережения и это сделаю».

Думаю, ладно. Но это уже как-то криво. Мог бы и при мне это сделать. А еще «Эгриси» – уже команда, которая первый сезон отыграла, не знаю, попала в призовые места или нет, но команда построенная. Fight Nights только появились.

Записываю ответ: «Если честно, не люблю влезать в заведомо неравный спор. Некорректно предлагать одной команде, которая уже давно существует, спор на деньги команде, которая только появилась. Но у меня встречное предложение – давайте на поле выйдут Василий Уткин, Камил Гаджиев и по 10 партнеров».

Понятно, Василий Уткин весит 200 кг, два шага пройдет – и все. А я – тоже не футболист. Дайте нам хоть какой-то шанс, если вы такие крутые. Тоже треш-ток.

Через 10 минут после выхода видео – телеграм-канал Уткина: «Гаджиев – фуфломет, слился. Тема закрыта». Как это понимать? Звоню Васе – трубку не берет. Я что, сливался? Он предложил, я предложил встречный спор на своих условиях. Думал, Вася дальше что-то разовьет – попикируемся. У него неслабый канал, люди, прочитав это, подумают: с чего Гаджиев фуфломет? Значит, там что-то было?

Проходит три дня, мы идем на матч, сидит Уткин. Я подхожу к нему и протягиваю руку. Он назвал меня фуфлометом, а я протянул ему руку.

Будь на его месте физически нормальный человек – я бы ему сразу с ноги в рыло пробил. Но я отдаю себе отчет, что там, по сути, инвалид. Говорю: «Вась, что ты там забарагозил?» Думаю, надо замять. А он мне говорит: «Я тебе руку жать не буду».

Я ему взял и постучал по щекам: «Ты, говно! Мне руку жать не будешь? Хрен моржовый». Самое интересное – мы вышли и выиграли.

Проходит время, и Вася в интервью говорит: «Я сожалею, что это произошло». Я это прочитал. Тут футбольный матч за третье место, они у нас выигрывают. Сидит Уткин. Думаю, пойду поздравлю. Обнялись и разошлись.

Он мне через три дня звонит: «Камил, знаешь, у меня камень на душе был. Я понимаю, что был неправ. Но то, что ты дал пощечины, – это меня тоже задело».

Говорю: «Хочешь это обсуждать или закроем тему?» Он: «Конечно, закроем тему». Он мне в своей неправоте признался. Еще через неделю он мне позвонил: «У меня с одним футболистом вопрос, помоги мне его решить». Я вопрос решил – мне хотелось сделать ему что-то приятное. А еще через некоторое время он скончался.

– А почему он говно в итоге?

– Понимаешь, вот инвалид, вот гениальный футбольный комментатор, но это не значит, что хороший человек. Ты считаешь, он имел право писать, что Гаджиев фуфло и тема закрыта? Понимаешь, что есть предыстория? И я тебе больше скажу: знаешь, что я должен был сделать, чтобы не говорили про пощечины? Нужно было взять его и просто смачно плюнуть ему в рожу. Тогда, наверное, меньше бы критиковали.