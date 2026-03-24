Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – о голах Соболева: «Это все действительно начинает меня напрягать!»

Радимов – о голах Соболева: «Это все действительно начинает меня напрягать!»

24 марта, 21:56
6

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к возросшей результативности Александра Соболева.

  • У нападающего «Зенита» 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.
  • Он выиграет у Радимова ящик пива, если отличится 20 раз в сезоне-2025/26.
  • Сейчас в активе Соболева 9 забитых мячей.

– Честно говоря, это все действительно начинает меня напрягать (смеется)! Я посчитал, что еще осталось восемь туров [РПЛ], плюс может быть еще и три кубковых матча. А забить ему надо еще 11 голов.

– Вроде не очень-то и много...

– Но и не мало! С другой стороны – а если дубль в каком-то матче...? Когда он «Динамо» гол забил, поймал себя на мысли, что болею за «Зенит», но воскликнул: «Нет, только не он!»

– Кстати, Соболев не только забил сам, но и отдал голевую передачу на Глушенкова. Получается, он чуть ли не каким-то системообразующим в атаке может стать.

– Пока что об этом давайте не будем, но Глушенкову он действительно отдал здорово, и там вообще вся комбинация в касание была разыграна как по нотам.

Да и Расулов в воротах «Динамо» в этом моменте не выручил, кстати, как и в эпизоде с голом Джона Джона.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774380920
так глядишь и основным станет)) вот это будет номер!
Ответить
р апто р
1774380968
Честно говоря, это все действительно начинает меня напрягать (смеется)!----- Ну да.Кто то смеётся.В Белгороде не до смеха.Там беспилотники. Вот такая страна Россия. Кто то смеётся, кто то убитых на в.ойне в могиле хоронит.
Ответить
алдан2014
1774399655
А Вадик то жмот. Из за ящика Балтики,вью даёт
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774419888
Осталось всего 16 забить! А вдруг! Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 