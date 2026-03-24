Радимов – о голах Соболева: «Это все действительно начинает меня напрягать!»

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к возросшей результативности Александра Соболева.

У нападающего «Зенита» 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.

Он выиграет у Радимова ящик пива, если отличится 20 раз в сезоне-2025/26.

Сейчас в активе Соболева 9 забитых мячей.

– Честно говоря, это все действительно начинает меня напрягать (смеется)! Я посчитал, что еще осталось восемь туров [РПЛ], плюс может быть еще и три кубковых матча. А забить ему надо еще 11 голов.

– Вроде не очень-то и много...

– Но и не мало! С другой стороны – а если дубль в каком-то матче...? Когда он «Динамо» гол забил, поймал себя на мысли, что болею за «Зенит», но воскликнул: «Нет, только не он!»

– Кстати, Соболев не только забил сам, но и отдал голевую передачу на Глушенкова. Получается, он чуть ли не каким-то системообразующим в атаке может стать.

– Пока что об этом давайте не будем, но Глушенкову он действительно отдал здорово, и там вообще вся комбинация в касание была разыграна как по нотам.

Да и Расулов в воротах «Динамо» в этом моменте не выручил, кстати, как и в эпизоде с голом Джона Джона.