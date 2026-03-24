Стало известно, почему «Спартак» отказался покупать Вагнера Лава

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о несостоявшемся трансфере бразильского нападающего Вагнера Лава в 2003 году.

Через год он перешел в ЦСКА из «Палмейраса» за 6,2 миллиона евро.

– В 2003-м, чтобы его подписать, надо было заплатить 3 миллиона долларов, и ждать полгода, пока у него закончится сезон. ЦСКА дали тогда 5-6 миллионов долларов и забрали Лава.

Мы не хотели ждать столько, ведь это риск. А что, если он ногу сломает за эти полгода? Тем более Бразилия – другой конец света.

А какое у меня может быть сожаление, что мы его не взяли? А вдруг, он у нас бы не заиграл? Не надо жалеть. Что сделано, то сделано.

– Это самый сильный легионер в истории РПЛ?

– Не уверен. Тот же Малком, Халк, Витсель точно не хуже. Были игроки интереснее Вагнера в истории чемпионата.

На фоне дефицита классных легионеров в те годы казалось, что Вагнер запредельного уровня. По нынешним реалиям я бы так не сказал.