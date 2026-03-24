Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему «Спартак» отказался покупать Вагнера Лава

Стало известно, почему «Спартак» отказался покупать Вагнера Лава

24 марта, 16:57
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о несостоявшемся трансфере бразильского нападающего Вагнера Лава в 2003 году.

Через год он перешел в ЦСКА из «Палмейраса» за 6,2 миллиона евро.

– В 2003-м, чтобы его подписать, надо было заплатить 3 миллиона долларов, и ждать полгода, пока у него закончится сезон. ЦСКА дали тогда 5-6 миллионов долларов и забрали Лава.

Мы не хотели ждать столько, ведь это риск. А что, если он ногу сломает за эти полгода? Тем более Бразилия – другой конец света.

А какое у меня может быть сожаление, что мы его не взяли? А вдруг, он у нас бы не заиграл? Не надо жалеть. Что сделано, то сделано.

– Это самый сильный легионер в истории РПЛ?

– Не уверен. Тот же Малком, Халк, Витсель точно не хуже. Были игроки интереснее Вагнера в истории чемпионата.

На фоне дефицита классных легионеров в те годы казалось, что Вагнер запредельного уровня. По нынешним реалиям я бы так не сказал.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Еще по теме:
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вагнер Лав Червиченко Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1774361468
Они предпочли Де Зеува вместо Вагнер Лав. Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1774362549
И правильно сделали, потом мусором затарились и всё тип топ.
Ответить
Прокс
1774362647
Разумный чел!!!
Ответить
andr45
1774364840
А вот версия Андрея Чернышева, бывшего тогда тренером «Спартак», которому я верю почему-то больше) «Я предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при мне перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной». PS А вот далеко не полный список приобретений Червиченко( Баги, Шафар, Фло, Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура, Соса, Силва,Онгусания, Скарлетт, Пиньо, Диас, Соуза, Руссо, Луизао, Шоавэ, Урбанек, де Пиньо, Луизао, Тробок, Хрман, Ломая, Станич, Кокиашвили, ...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 