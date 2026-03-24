  • Быстров предъявил претензии Карпину из-за состава сборной России

Быстров предъявил претензии Карпину из-за состава сборной России

24 марта, 16:51
8

Владимир Быстров недоволен количеством футболистов, вызванных в сборную России на мартовские матчи.

Итоговый состав национальной команды на ближайшие встречи из 31 игрока можно посмотреть здесь.

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Я не удивлюсь, что на матч сборной России в Краснодаре придет 40 тысяч зрителей. Это футбольный город! Он им был, есть и будет. Приезд Сафонова подогрел интерес к матчу с Никарагуа тоже. Все хотят посмотреть на своего воспитанника, который недавно выиграл Лигу чемпионов.

Меня другое удивляет: зачем опять по 40 человек вызывают в сборную? Должны играть лучшие, кто достоин вызова в национальную команду.

Сборная максимум должна состоять из 20 человек. Все остальные должны биться за приглашение туда. Мне, как зрителю, неинтересно смотреть на два состава. Должна быть конкуренция.

Неважно, товарищеские это матчи или официальные. Наигрываться должен один состав. Если нас завтра позовут на чемпионат Европы или мира, то что нам скажут? Что еще не наиграли состав?

Нас могут и не позвать больше никуда в жизни. Но что из этого! Почему мы должны постоянно видеть этот расширенный список. Тренеры за два года не смогли определиться с составом, с костяком?

Я этого не понимаю. Зачем под 40 человек вызывать... Есть молодежная сборная. Давайте тогда всех россиян из чемпионата вызывать. Будет 100 человек и три сборные! Мы и так на всех этих футболистов в РПЛ смотрим.

Я хочу смотреть на лучших игроков. Почему РФС этого не требует?!» – сказал Быстров.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мали Никарагуа Быстров Владимир Карпин Валерий
Комментарии (8)
Цугундeр
1774360909
"..Да ещё зрители по рублю дадут: сто тысяч зрителей по одному рублю!... сто тысяч зрителей по одному рублю!!! - Сумасшедшие деньги!.."(С)
cska1948
1774363349
Почему у Карпина по 40 футболистов в сборной? Да всё очень просто! В случае неудачной игры у Карпина всегда есть отмазка, что в этой неудачной игре был не самый сильный состав.
FWSPM
1774363984
статус сборника серьезно повышает трансферную стоимость и спрос на игрока на рынке. за получение этого статуса агенты заносят валере в кассу. чем больше народу тем больше касса а вы тут догадки строите))
andr45
1774365791
Володька не понимает азбучных истин( БЮДЖЕТ ОСВАИВАТЬ НАДО, НЕ ЗАБЫВАЯ О СВОЕМ КАРМАНЕ))
subbotaspartak
1774365950
Он Мелкадзе открыл! Никто не мог, а он ----- тренер....
Evgenijgerasimov607@gmail
1774374002
Молодец Вовчик,сказал по делу,видно недельку не бухал...
