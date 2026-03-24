Быстров предъявил претензии Карпину из-за состава сборной России

Владимир Быстров недоволен количеством футболистов, вызванных в сборную России на мартовские матчи.

Итоговый состав национальной команды на ближайшие встречи из 31 игрока можно посмотреть здесь.

Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Я не удивлюсь, что на матч сборной России в Краснодаре придет 40 тысяч зрителей. Это футбольный город! Он им был, есть и будет. Приезд Сафонова подогрел интерес к матчу с Никарагуа тоже. Все хотят посмотреть на своего воспитанника, который недавно выиграл Лигу чемпионов.

Меня другое удивляет: зачем опять по 40 человек вызывают в сборную? Должны играть лучшие, кто достоин вызова в национальную команду.

Сборная максимум должна состоять из 20 человек. Все остальные должны биться за приглашение туда. Мне, как зрителю, неинтересно смотреть на два состава. Должна быть конкуренция.

Неважно, товарищеские это матчи или официальные. Наигрываться должен один состав. Если нас завтра позовут на чемпионат Европы или мира, то что нам скажут? Что еще не наиграли состав?

Нас могут и не позвать больше никуда в жизни. Но что из этого! Почему мы должны постоянно видеть этот расширенный список. Тренеры за два года не смогли определиться с составом, с костяком?

Я этого не понимаю. Зачем под 40 человек вызывать... Есть молодежная сборная. Давайте тогда всех россиян из чемпионата вызывать. Будет 100 человек и три сборные! Мы и так на всех этих футболистов в РПЛ смотрим.

Я хочу смотреть на лучших игроков. Почему РФС этого не требует?!» – сказал Быстров.