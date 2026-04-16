Денисов покинул «Зенит»

Сегодня, 20:46
3

Бывший партнер Игоря Денисова Владимир Быстров сообщил, что тренер покинул СШОР «Зенит».

– Игорь подал в отставку с поста главного тренера команды 2011 года рождения в связи с приходом в СШОР нового руководства и теми проблемами в детском и юношеском футболе, которые не хотят решать. Первым ушел Алексей Ионов, помощник Игоря, теперь сам Денисов.

– С чем это связано?

– С несколькими вещами. Вижу, что не работает насаждаемая методика «целуй ребенка в задницу, сначала воспитываем». Воспитание должно быть в требовательности, если мы хотим вырастить футболиста. Разделяю с Игорем его видение работы и его требовательность к игрокам. Но пришло новое руководство в лице Василия Костровского, моего детского тренера, и у руководства свой взгляд. Мы говорим о том, что надо менять в детском футболе: вот Денисов менял, и делал это за свои деньги.

У Игоря есть требовательность и есть результат. Второй момент, который касается детского футбола – это судейство. Посмотрел на судейство в ЮФЛ – это тихий ужас. Люди дают по 50 желтых карточек, не дают бороться. Постоянно свистят. А Денисов подстраиваться и молчать не будет, у него есть свой взгляд, к этому надо прислушиваться. Я призываю внимательно посмотреть на судейство в ЮФЛ. Посмотрел несколько матчей. Затяжки времени уже на пятой минуте! Надо требовать, чтобы этого не было.

– Денисов подал в отставку и руководство ее приняло?

– Да, подписали документы. Я понимаю, что никому не нужны люди со своим мнением. Но вопрос в том, что конкретно мы хотим – конкуренцию и рост игроков или чтобы все были согласны с тем, что творится в детском футболе? Как я понимаю, проще взять послушных. Но все решает результат, и я говорю не только о счете на табло.

У Денисова только в этом году взяли трех игроков в «Зенит». Это о чем-то говорит. Если он готовит игроков, может быть, надо просмотреть на его методику и прислушаться? Но, видимо, такие тренеры не нужны.

– Что Денисов намерен предпринять?

– Пока с тренерской деятельностью он закончил.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Быстров Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1776362816
Пока рулить будут пройдохи чиновничего разлива, развития не жди. А именно такие как Гарик и умеют работать , воспитывать подростков.
Ответить
sochi-2013
1776364156
Вроде все правильно говорит, но гнилая натура Вовочки, заставляет сомневаться в этом.
Ответить
bset
1776368143
Ну не знаю. В Скандинавии ничего не требуют от детей и вон сколько футболистов выросло. В Дании или в Норвегии крутых футболистов, больше чем во всей России.
Ответить
