  • Черчесов – о ситуации с Денисовым: «Вы говорите – конфликт, а я назову это рабочим моментом»

Черчесов – о ситуации с Денисовым: «Вы говорите – конфликт, а я назову это рабочим моментом»

Вчера, 11:47
4

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях с экс-хавбеком сборной России Игорем Денисовым.

– Недавно вы удивительно комплиментарно отозвались о Денисове: «Такого игрока у меня не было ни в одной команде».

– Это реально так.

– Ваши разногласия остались в прошлом?

– Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было. У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества – он требовал с игроков.

Я ни разу не видел Денисова довольным – даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю – не люблю». А по поводу того, что было… Я сам не сахар был, когда играл, и всe прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет – это одна ситуация. Взаимоотношения футболист – тренер – другая. Не надо их путать.

– С высоты своего сегодняшнего опыта иначе разрулили бы ту ситуацию?

– Честно говоря, в ситуации с Титовым поступил бы иначе. Может, по форме это выглядело бы по-другому, но по смыслу – так же. А с Денисовым было бы то же самое. Сам удивлялся, насколько спокойно тогда отреагировал. Эмоции были излишни.

Думаю, для нас обоих эта история – полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Чуть-чуть, не намного. Он реально умный парень, поверьте. Разберeтся в новой профессии. Надеюсь, и наш, вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом, Игорь со временем переосмыслит.

– После «Динамо» вы хотя бы раз виделись?

– Наверное, нет.

– Для вас не будет проблемой при встрече пожать ему руку?

– У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю.

  • Конфликт между Денисовым и Черчесовым возник в апреле 2015 года в «Динамо».
  • Сейчас Денисов стал тренером СШОР «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Денисов Игорь Черчесов Станислав
