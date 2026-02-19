Введите ваш ник на сайте
Черчесов предложил изменение в правилах футбола

19 февраля, 15:12
9

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил задействовать дополнительного судью при исполнении пенальти в матчах низших лиг.

«Вопросы возникают к судьям. В низших лигах нет ВАР. Я посоветовал судьям, чтобы при пробитии пенальти они следили за «двойным касанием». Надо поставить четвертого арбитра за ворота. Можно назвать это «правилом Черчесова».

Правила меняются. Судьи часто сами себя запутывают, трактуя одинаковые ситуации по‑разному. Если вы 10 минут что‑то смотрите, то это же неочевидная грубая ошибка», – сказал Черчесов.

  • ВАР в России используют в матчах РПЛ, а в Первой лиге он был у нескольких команд, но в этом сезоне от его использования отказались.
  • Впервые ВАР тестировался в чемпионате Нидерландов в сезоне-2012/13.
  • В российских турнирах он появился в 2019 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771503798
в рфс очень обрадуются перспективе выделять средства на дополнительного судью в каждой игре. зарплата, премия, перелёт, проживание, суточные. зашибись идея!
Ответить
...уефан
1771504327
...ага, и в мяч вмонтировать панорамные камеры...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771504681
А почему именно правило черчесова? Надо ввести правило пингвинов: ОТМЕНИТЬ ВАР! ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
iscariot
1771507504
Ну конечно двойные касания при пенальти, которые раз в год возникают, это главная проблема в судействе. Усатый козлобык как всегда чушь несет.
Ответить
NewLife
1771509118
Ну а в свободное от пенальти время заворотный судья может работать сторожем у тебя на форелевой ферме)) Выдвигаем чабана на смену Инфантино))
Ответить
Коста008
1771509321
Хорошая идея, только эту самую идею судей за воротами УЕФА опробовал уже в еврокубках и успел от неё отказаться. Бывает, когда человек своими идеями опережает время, а тут обратная ситуация - время опередило идеи Черчесова
Ответить
Император Бомжей
1771509363
Назвать это - ПРАВИЛО ЧЕРЧЕСОВА))) Великий Черчесов придумал дополнительных судей за воротами, от которых уже отказались))) Сколько судей нужно по мнению черчесова, что бы отсудить матч? Штук 20, не менее
Ответить
Cleaner
1771512224
Черчесов считает ГЛАВНЫХ судей матчей в Пердиве слепыми! Типа с пяти-шести-семи метров они двойного касания не разглядят! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
vvv123
1771525132
Усы сбрей, усатый. Давно обещал, когда Зениту продул, но не выполнил. Позорник!
Ответить
