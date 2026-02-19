Черчесов предложил изменение в правилах футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил задействовать дополнительного судью при исполнении пенальти в матчах низших лиг.

«Вопросы возникают к судьям. В низших лигах нет ВАР. Я посоветовал судьям, чтобы при пробитии пенальти они следили за «двойным касанием». Надо поставить четвертого арбитра за ворота. Можно назвать это «правилом Черчесова».

Правила меняются. Судьи часто сами себя запутывают, трактуя одинаковые ситуации по‑разному. Если вы 10 минут что‑то смотрите, то это же неочевидная грубая ошибка», – сказал Черчесов.