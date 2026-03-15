Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Локомотив». Игра состоится 15 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Йочич, Грипши, Кузяев, Ходжа.
Главный тренер: Франк Артига
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьeв, Руденко.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Источник: «Бомбардир»