Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Локомотив». Игра состоится 15 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Йочич, Грипши, Кузяев, Ходжа.

Главный тренер: Франк Артига

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьeв, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

