Фанаты «Зенита» попросили переигровку матча с «Краснодаром»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» отреагировало на решение ЭСК по эпизоду с удалением Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

ЭСК постановил, что красная карточка была показана бразильцу ошибочно.

«В рамках восстановления стереотипа всемогущего админресурса «Газпрома» предлагаем:

игру с «Краснодаром» переиграть;

Эдуарду Сперцяну – запретить брить ноги сроком на пять лет.

Юбилей у нас или где?» – написали петербуржцы.