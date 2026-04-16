Фанаты «Зенита» попросили переигровку матча с «Краснодаром»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» отреагировало на решение ЭСК по эпизоду с удалением Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
ЭСК постановил, что красная карточка была показана бразильцу ошибочно.
«В рамках восстановления стереотипа всемогущего админресурса «Газпрома» предлагаем:
игру с «Краснодаром» переиграть;
Эдуарду Сперцяну – запретить брить ноги сроком на пять лет.
Юбилей у нас или где?» – написали петербуржцы.
- Бразилец Педро получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
- Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
- Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
- Матч судила бригада Сергея Карасева.
- Ранее он работал на ЧМ и Евро. Также в активе Карасева матч за Суперкубок УЕФА летом 2021 года, в котором играли «Челси» и «Вильярреал».
Источник: телеграм-канал «Кафешка»