Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА

Юношеская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в Казахстане.

В соревнованиях выступят футболисты до 16 лет, а матчи пройдут в Шымкенте на стадионе «Намыс».

Соперниками сборной России станут команды Азербайджана, Пакистана и Казахстана.

РФС также сообщил, что с 23 по 28 апреля в Минске пройдет женский турнир развития УЕФА для футболисток той же возрастной категории. Сборная России сыграет с Болгарией, Замбией и Беларусью.