Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА

Юношеская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в Казахстане.
В соревнованиях выступят футболисты до 16 лет, а матчи пройдут в Шымкенте на стадионе «Намыс».
Соперниками сборной России станут команды Азербайджана, Пакистана и Казахстана.
РФС также сообщил, что с 23 по 28 апреля в Минске пройдет женский турнир развития УЕФА для футболисток той же возрастной категории. Сборная России сыграет с Болгарией, Замбией и Беларусью.
- Россия отстранена от международного взрослого футбола с 2022 года.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
- Первая сборная России проводит только товарищеские матчи.
Источник: телеграм-канал РФС