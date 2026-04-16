В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»

Вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата».
– Надеюсь на победу, «Спартак» неплохо играет последние матчи. Так что в случае успеха будут хорошие шансы на третье место.
– Фактор Станислава Черчесова может сыграть свою роль?
– Он умеет готовить команды, «Спартаку» будет непросто.
– Красно‑белые будут отмечать 104‑й день рождения. Не ударить бы в грязь лицом?
– Это прекрасный повод отпраздновать годовщину, в такой день нужна только победа.
– Вы с какого года начали болеть за «Спартак»?
– С 1963‑го. Ходил на стадион с отцом и дедом. А первой игрой был матч с московским «Динамо» в «Лужниках».
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Матч ТВ»