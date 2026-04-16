В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»

Вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

– Надеюсь на победу, «Спартак» неплохо играет последние матчи. Так что в случае успеха будут хорошие шансы на третье место.

– Фактор Станислава Черчесова может сыграть свою роль?

– Он умеет готовить команды, «Спартаку» будет непросто.

– Красно‑белые будут отмечать 104‑й день рождения. Не ударить бы в грязь лицом?

– Это прекрасный повод отпраздновать годовщину, в такой день нужна только победа.

– Вы с какого года начали болеть за «Спартак»?

– С 1963‑го. Ходил на стадион с отцом и дедом. А первой игрой был матч с московским «Динамо» в «Лужниках».