Павел Погребняк рассказал об общении с Эрролом Маском на форуме Blockchain 2026 в Москве.
Бывший нападающий сборной России сообщил, что Маск-старший обратил внимание на его спортивную форму и в ходе разговора несколько раз ударил его в пресс.
«Мы пообщались с Эрролом Маском. Он знает, что я спортсмен и бывший футболист. Он проверил мой пресс на прочность. Хотел узнать, держу ли я себя в форме, и несколько раз пробил мне в пресс. После этого он понял, что меня можно заявлять за один из клубов АПЛ или в МЛС», – сказал Погребняк.
- Погребняку 42 года. Во время карьеры он играл за «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Зенит», «Спартак» и «Динамо», а также выступал за другие клубы.
- Павел выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Зенитом», а также становился чемпионом России.
- Сейчас Погребняк в футболе не работает.
