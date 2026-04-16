Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском

Павел Погребняк рассказал об общении с Эрролом Маском на форуме Blockchain 2026 в Москве.

Бывший нападающий сборной России сообщил, что Маск-старший обратил внимание на его спортивную форму и в ходе разговора несколько раз ударил его в пресс.

«Мы пообщались с Эрролом Маском. Он знает, что я спортсмен и бывший футболист. Он проверил мой пресс на прочность. Хотел узнать, держу ли я себя в форме, и несколько раз пробил мне в пресс. После этого он понял, что меня можно заявлять за один из клубов АПЛ или в МЛС», – сказал Погребняк.