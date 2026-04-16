Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском

Сегодня, 22:13

Павел Погребняк рассказал об общении с Эрролом Маском на форуме Blockchain 2026 в Москве.

Бывший нападающий сборной России сообщил, что Маск-старший обратил внимание на его спортивную форму и в ходе разговора несколько раз ударил его в пресс.

«Мы пообщались с Эрролом Маском. Он знает, что я спортсмен и бывший футболист. Он проверил мой пресс на прочность. Хотел узнать, держу ли я себя в форме, и несколько раз пробил мне в пресс. После этого он понял, что меня можно заявлять за один из клубов АПЛ или в МЛС», – сказал Погребняк.

  • Погребняку 42 года. Во время карьеры он играл за «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Зенит», «Спартак» и «Динамо», а также выступал за другие клубы.
  • Павел выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Зенитом», а также становился чемпионом России.
  • Сейчас Погребняк в футболе не работает.

Батракова сравнили с игроком из топ-3 «Золотого мяча»: «Примерно такого же калибра» 1
Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад 13
Погребняк сказал, сможет ли кто-то вклиниться в борьбу «Краснодара» и «Зенита» за победу в РПЛ 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига США. МЛС Погребняк Павел
Главные новости
Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры
22:31
1
Чалова предложили двум клубам РПЛ
22:17
1
ВидеоМойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»
21:51
Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии
21:28
8
Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил
21:01
2
Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве
20:53
11
Денисов покинул «Зенит»
20:46
3
В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»
20:26
2
Месси купил испанский клуб
20:12
2
ФотоГубернатор опубликовал макет нового стадиона «Факела»
19:56
5
Все новости
Все новости
Черышев очертил круг профессий для Дзюбы после игровой карьеры
23:01
Талалаеву предложили спор на 10 миллионов рублей
22:38
3
Мостовой выделил общее между «Реалом» и «Спартаком»
22:23
Бывший клуб РПЛ выступит на Кубке Санкт-Петербурга
21:19
1
Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве
20:53
11
Денисов покинул «Зенит»
20:46
3
Генич дал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат»
20:36
3
В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»
20:26
2
Прогноз Бубнова на «Спартак» – «Ахмат»
20:21
1
За российского игрока могут заплатить 50 миллионов, считает агент
19:41
5
«Родина» определилась с домашними стадионами в РПЛ
19:36
Карседо: «Летом будем строить «Спартак» под мои идеи»
19:22
18
В клубе РПЛ игрок подрался с тренером
19:15
13
Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА
18:37
ВидеоИгроки «Спартака» поработали заправщиками
18:28
3
На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров
17:16
36
Назван топ-клуб РПЛ, который выиграет от нового лимита на легионеров
16:51
5
Фанаты «Зенита» попросили переигровку матча с «Краснодаром»
16:43
14
Семак заявил перед «тройником», что беречь игроков «Зенита» не будет
16:10
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на возможное назначение Талалаева
15:51
1
Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»
15:27
31
В ЦСКА двумя словами описали сенсационное поражение от «Сочи»
15:10
ЦСКА посоветовали вернуть Слуцкого
14:57
6
Игрок «Спартака» заявил, что мог бы стать бойцом UFC
14:43
3
Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ
14:19
29
Агент Фелипе Аугусто высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:41
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс
13:32
8
Все новости
