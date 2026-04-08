Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк вспомнил свои слова про работу «Спартака» с судьями, сказанные в апреле 2007 года.
«То, что я буду выходить на каждый матч со «Спартаком» заряженный, это даже не обсуждалось, это принципиально. Я хотел доказать, да, что меня зря отправляли в аренду, что мной не дорожили. Сразу вспоминается моe интервью после кубковой встречи, где я выразился, наверное, не должным образом, хотя ни о чeм не жалею до сих пор», – сказал Погребняк.
- Тогда после игры команд в Кубке России форвард заявил: «***, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас в этом, ***. В одном, что он отлично с судьями работает. Как судил Егоров, ***, как сейчас Сухина, это просто ***!»
- Воспитанник «Спартака» Погребняк играл за красно-белых до 2005 года с перерывами на аренду.
- В «Зените» форвард выступал в 2007–2009 годах.
- Сегодня «Зенит» примет дома «Спартак» в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Начало в 20:45 мск.
Источник: «Чемпионат»