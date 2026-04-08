  • Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад

Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад

Вчера, 12:52
13

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк вспомнил свои слова про работу «Спартака» с судьями, сказанные в апреле 2007 года.

«То, что я буду выходить на каждый матч со «Спартаком» заряженный, это даже не обсуждалось, это принципиально. Я хотел доказать, да, что меня зря отправляли в аренду, что мной не дорожили. Сразу вспоминается моe интервью после кубковой встречи, где я выразился, наверное, не должным образом, хотя ни о чeм не жалею до сих пор», – сказал Погребняк.

  • Тогда после игры команд в Кубке России форвард заявил: «***, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас в этом, ***. В одном, что он отлично с судьями работает. Как судил Егоров, ***, как сейчас Сухина, это просто ***!»
  • Воспитанник «Спартака» Погребняк играл за красно-белых до 2005 года с перерывами на аренду.
  • В «Зените» форвард выступал в 2007–2009 годах.
  • Сегодня «Зенит» примет дома «Спартак» в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Начало в 20:45 мск.

Литейный 4 (returned)
1775642920
Все эти десятилетия как тащили свинарню, так и сейчас тащат. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1775643329
Не поумнел с тех пор, а деградировал.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1775644328
ну, как был дегенератом деревянным, таким он и остался - пара клоунов вместе с Быстровым
Ответить
Красногвардейчик
1775645130
Тогда после игры команд в Кубке России форвард заявил: «***, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас в этом, ***. В одном, что он отлично с судьями работает. ============== А что за слово ,,переплюнул,,? То есть ты изначально палишь контору?!!! Типа что Зенит работает с судьями, но Спартак ещё больше?
Ответить
CSKA winner
1775645970
Даже Паша дурачок понимает , что свинота башляет свистунам в наглую .
Ответить
bashnat013
1775664034
Ты еще не видел как они в 90 е работали !судьи в их футболках бегали!
Ответить
Hector вернулся
1775668957
Так всё таки Зенит работает с судьями?)))
Ответить
Hector вернулся
1775668982
Обиженный сам признает
Ответить
