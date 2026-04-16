Игроки «Спартака» поработали заправщиками

Футболисты «Спартака» приняли участие в экологической акции «Чисто. Весна в «Хорошей компании».

Акцию организовал «Лукойл», который выступает генеральным партнером московского клуба.

В мероприятии приняли участие Илья Помазун, вратарь «Спартака», Кристофер Ву, защитник «Спартака», Наиль Умяров, полузащитник «Спартака», а также Ливай Гарсия, нападающий «Спартака». К акции также присоединились Никита Баженов и Артем Ребров, бывшие футболисты красно-белых.

Игроки «Спартака» посадили кусты сирени и помыли одну из бензоколонок, а часть участников также поработала заправщиками.