Игроки «Спартака» поработали заправщиками

Футболисты «Спартака» приняли участие в экологической акции «Чисто. Весна в «Хорошей компании».
Акцию организовал «Лукойл», который выступает генеральным партнером московского клуба.
В мероприятии приняли участие Илья Помазун, вратарь «Спартака», Кристофер Ву, защитник «Спартака», Наиль Умяров, полузащитник «Спартака», а также Ливай Гарсия, нападающий «Спартака». К акции также присоединились Никита Баженов и Артем Ребров, бывшие футболисты красно-белых.
Игроки «Спартака» посадили кусты сирени и помыли одну из бензоколонок, а часть участников также поработала заправщиками.
- «Спартак» готовится к матчу 25-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Москвичи идут в таблице на 6-м месте.
- Команда борется за топ-3.
Источник: «Бомбардир»