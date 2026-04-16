«Родина» определилась с домашними стадионами в РПЛ

Сегодня, 19:36

«Родина» готовится к первому в истории выходу в РПЛ. Клуб уже проработал вопрос с домашним стадионом.

У москвичей пока нет своего стадиона, поэтому команда будет выступать на чужих аренах. Для домашних встреч заявлены два сооружения: «Арена-Химки» и «ВТБ Арена» – домашний стадион московского «Динамо».

  • «Родина» занимает в Первой лиге второе место. У москвичей 55 очков, у идущего на третьей строчке «Урала» 49 баллов.
  • «Родину» тренирует испанец Хуан Диас, который работал в системе «Севильи». По ней Диас знаком с защитником-чемпионом Серхио Рамосом. Тренер не исключил, что пригласит футболиста в московский клуб.
  • Также в списках «Родины» есть нападающий Артем Дзюба. Он станет свободным агентом летом, поскольку контракт с «Акроном» истечет.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
