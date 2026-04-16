Семак заявил перед «тройником», что беречь игроков «Зенита» не будет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем «тройнике» – трех матчах в течение недели.

– У «Зенита» впереди три игры практически за семь дней. Нет Мантуана, у нескольких игроков по три желтые карточки. Исходя из этого, будете ли вы как-то менять состав, проводить ротацию?

– Нет, не будем. Будем решать вопросы по мере их поступления. Конец чемпионата уже близок. Да, есть карточки, усталость, возможны травмы. Поэтому кого-то для чего-то приберегать, думаю, нет смысла.

Кого-то прибережешь, он на тренировке получит повреждение – и не поможет ни сейчас, ни потом. Поэтому никаких изменений делать не будем. Будут играть те, кто, на наш взгляд, лучше готов, и те, кто будет подходить под тот рисунок игры и те идеи, которые мы готовим к тому или иному сопернику.