Агент Фелипе Аугусто высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Вгент Лекка Де Камарго, представитель нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, рассказал о возможности перехода игрока в «Зенит».

«Мой босс, Джулиано Бертолуччи, был в Санкт-Петербурге на днях. Думаю, что вопрос о переходе Фелипе Аугусто следующим летом в «Зенит» может быть пересмотрен. Игрок очень хорошо выступает в Турции», – сказал Де Камарго.