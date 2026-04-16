Агент Фелипе Аугусто высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Вгент Лекка Де Камарго, представитель нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, рассказал о возможности перехода игрока в «Зенит».
«Мой босс, Джулиано Бертолуччи, был в Санкт-Петербурге на днях. Думаю, что вопрос о переходе Фелипе Аугусто следующим летом в «Зенит» может быть пересмотрен. Игрок очень хорошо выступает в Турции», – сказал Де Камарго.
- В этом сезоне 22-летний Фелипе Аугусто, сыграл за «Трабзонспор» 33 матча, забил 13 голов.
- Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
