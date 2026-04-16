Аршавин перечислил проблемы ЦСКА

Сегодня, 08:30
8

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игровых проблемах ЦСКА в этом году.

«У ЦСКА нет стабильности. Центр защиты просаживается. Матеус Рейс – это сплошные ошибки, Лукин травмирован, Данилов – очень молодой футболист, проводящий свои первые матчи. Еще и с Мойзесом поссорились, видимо. Видимо, в коллективе что‑то не так. А осенью ЦСКА Челестини мне нравился. Это было свежо, реактивно, легко, была яркая атака.

Появление Баринова не оказало того эффекта, которого ожидали. Лусиано проводит яркие матчи, но и то он не всегда забивает. Хотя вообще, я считаю, что они приобрели тех игроков, которые им нужны были», – сказал Аршавин.

  • После 24 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
  • В 2026 году команда одержала 4 победы и потерпела 5 поражений во всех турнирах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей
Комментарии (8)
Garrincha58
1776318135
Этот смешной чел. лучше бы перечислил проблемы Зенита он только и может критиковать других
Ответить
АЛЕКС 58
1776318299
В своём болоте грязь ищи,вместе с Булановым.
Ответить
Mirak92
1776319423
Сахар сладкий. Соль соленая
Ответить
Дубина
1776319424
За своими дуранами следи)))
Ответить
Бумбраш
1776320648
А почему заместитель зинки по центрам тяжести,не расскажет какой же цветущий сад в зинаиде? Постоянно гундосит на окружающих.. может у него новая должность?
Ответить
subbotaspartak
1776323391
Вот.Человек разобрался и указал куда скакать. Спасибо. Аршава твою мать...
Ответить
Ивантеевец
1776323697
Ну чтобы мы делали без столь великой аналитики. Прям глаза открылись, а то все гадали, как так вышло. Хорошо хоть в Зените все благополучно и проблем нет.
Ответить
boris63
1776327198
А вот Мажич признал, что пенальти в матче с Сочи назначен ошибочно. А это вторая результативная ошибка судей в этом сезоне против команды ЦСКА, это много.
Ответить
