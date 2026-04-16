Аршавин перечислил проблемы ЦСКА

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игровых проблемах ЦСКА в этом году.

«У ЦСКА нет стабильности. Центр защиты просаживается. Матеус Рейс – это сплошные ошибки, Лукин травмирован, Данилов – очень молодой футболист, проводящий свои первые матчи. Еще и с Мойзесом поссорились, видимо. Видимо, в коллективе что‑то не так. А осенью ЦСКА Челестини мне нравился. Это было свежо, реактивно, легко, была яркая атака.

Появление Баринова не оказало того эффекта, которого ожидали. Лусиано проводит яркие матчи, но и то он не всегда забивает. Хотя вообще, я считаю, что они приобрели тех игроков, которые им нужны были», – сказал Аршавин.