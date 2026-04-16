Карседо: «Летом будем строить «Спартак» под мои идеи»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о ближайших планах.

«Хотим помочь «Спартаку» вернуться туда, где он должен быть – бороться за все титулы. Сначала Кубок, затем постепенно подниматься в лиге. Сейчас мы шестые, но это не наше место.

Отстранение России от еврокубков? Это очень мешает. Без евровесны сложно удерживать топ-игроков и набирать опыт. Но мы не оправдываемся. Наша задача – выигрывать дома и готовиться к возвращению на европейскую арену.

Команда голодна до побед. В чемпионате отрыв от лидеров большой, но мы будем биться за каждое место. Кубок – реальный шанс на трофей. А летом начнeм строить команду под мои идеи», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.