Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карседо: «Летом будем строить «Спартак» под мои идеи»

Сегодня, 19:22
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о ближайших планах.

«Хотим помочь «Спартаку» вернуться туда, где он должен быть – бороться за все титулы. Сначала Кубок, затем постепенно подниматься в лиге. Сейчас мы шестые, но это не наше место.

Отстранение России от еврокубков? Это очень мешает. Без евровесны сложно удерживать топ-игроков и набирать опыт. Но мы не оправдываемся. Наша задача – выигрывать дома и готовиться к возвращению на европейскую арену.

Команда голодна до побед. В чемпионате отрыв от лидеров большой, но мы будем биться за каждое место. Кубок – реальный шанс на трофей. А летом начнeм строить команду под мои идеи», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Volrad777
1776357281
А пока под мои идеи его развалим)))
Ответить
...уефан
1776357736
...вот это-то и самое страшное, прежний состав, без учёта того, под какую игру он набирался по своим качествам, переломать на другие задачи на поле. Рад буду ошибиться...
Ответить
Стыдно
1776357817
Ну вот еще один 2079 тренер великого сырдыха! А срам то весь в поганом ромбике! Зенит Чемпион!!!!!!!
Ответить
Desma
1776360548
**** Карлос, ты ещё доживи до лета. Не ровен час, получишь пинка под зад не дождавшись окончания сезона. Хряки в гневе не простые ребята.
Ответить
odessakmv
1776360557
Вы, господин, для начала доживите, - ну в смысле досидите на своем месте, - до лета
Ответить
Дубина
1776360883
очередного клона вывели! О бомбит у него)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 