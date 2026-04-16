Кержаков заявил о приостановке тренерской карьеры

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержакова рассказал о своей нынешней работе.
– Чем конкретно вы занимаетесь на новой должности спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга?
– Стараюсь, в том числе вместе с Антоном Игоревичем [Шантырем, председателем комитета города по спорту], заниматься развитием спорта в Санкт-Петербурге.
– Появилась информация, что перед вами стоит задача вернуть стадион «Арсенал» в распоряжение города.
– Не знаю.
– С переходом на новую должность ваша тренерская карьера приостановлена?
– Если я перехожу на новую должность, я занимаюсь только тем, что она подразумевает. Я не могу параллельно думать о чем-то другом.
– То есть приостановлена?
– Если вам удобнее, так и назовите.
– Допускаете возвращение в тренерство?
– Сейчас об этом не думаю.
- Кержаков был главным тренером «Кайрата», сербского «Спартака» (Суботица), кипрской «Кармиотиссы», «Нижнего Новгорода», «Томи» и одной из юношеских сборных России.
- 43-летний специалист не работает тренером уже более полутора лет.