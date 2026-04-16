Губерниев тремя словами оценил умение Евсеева материться

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нецензурной лексике главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева после гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Второй эпизод с матом Евсеева? Поначалу это было смешно, потом у нормальных людей это стало вызывать грусть. Дальше Вадим будет как неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен. Никто не будет обращать на это внимания. Первый раз, второй.

Надо новое что-то придумать, прочитать книжку, послушать речь Ширвиндта. Матерщинники со стажем, как Ширвиндт или Валентин Козьмич Иванов, делали это виртуозно. Я много общался с Ширвиндтом, с Ивановым – поменьше. Знаю, как вкусно можно ругаться матом.

Хоть это делать плохо, но я и сам матерщинник. Евсеев матерится безвкусно, блекло и пошло. Хоть он и хороший футболист, неплохой тренер. Дорогой Вадим Евсеев, поучитесь у мастеров, как здорово можно ругаться матом. А лучше вообще не ругаться.

Не накажут ли «Матч ТВ» за мат? Если бы я с ним общался, пусть он бы попробовал ругнуться матом. Дальше мы бы посмотрели. Я бы технично, без мата, с ним поговорил. Мне кажется, Евсеев и не посмел бы материться. Считаю, что коллегам нужно быть просто понастырнее и давать отпор. С такими персонажами надо быть позлее», – сказал Губерниев.