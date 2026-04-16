В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, ведет ли клуб переговоры с полузащитником Артемом Карпукасом и нападающим Дмитрием Воробьевым о новых контрактах.
«Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов. То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий.
Артем раскрылся после ухода Баринова, он стал свободнее действовать на поле, сам принимает лучшее решение. Воробьев и Карпукас нужны «Локомотиву», – сказал Филатов.
- Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до середины 2027 года.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- 28-летний Воробьев в сезоне-2025/26 провел за красно-зеленых 28 игр, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»