  • В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса

В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса

Сегодня, 13:13

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, ведет ли клуб переговоры с полузащитником Артемом Карпукасом и нападающим Дмитрием Воробьевым о новых контрактах.

«Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов. То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий.

Артем раскрылся после ухода Баринова, он стал свободнее действовать на поле, сам принимает лучшее решение. Воробьев и Карпукас нужны «Локомотиву», – сказал Филатов.

  • Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до середины 2027 года.
  • 23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • 28-летний Воробьев в сезоне-2025/26 провел за красно-зеленых 28 игр, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий Карпукас Артем
