В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, ведет ли клуб переговоры с полузащитником Артемом Карпукасом и нападающим Дмитрием Воробьевым о новых контрактах.

«Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов. То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий.

Артем раскрылся после ухода Баринова, он стал свободнее действовать на поле, сам принимает лучшее решение. Воробьев и Карпукас нужны «Локомотиву», – сказал Филатов.