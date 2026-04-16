Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»

Агент Александр Саму, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, прокомментировал инфомацию о желании футболиста перейти в «Црвену Звезду».

«Это все спекуляции. Никакого предложения от «Црвены Звезды» нет. Маркиньос счастлив в «Спартаке», – сказал Саму.

Сообщалось, что «Црвена Звезда» попытается подписать Маркиньоса в первые дни летнего трансферного окна и готовит трансферное предложение, а сам футболист хочет снова поработать с экс-тренером москвичей Деяном Станковичем.