  Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»

Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»

Сегодня, 09:00
4

Агент Александр Саму, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, прокомментировал инфомацию о желании футболиста перейти в «Црвену Звезду».

«Это все спекуляции. Никакого предложения от «Црвены Звезды» нет. Маркиньос счастлив в «Спартаке», – сказал Саму.

Сообщалось, что «Црвена Звезда» попытается подписать Маркиньоса в первые дни летнего трансферного окна и готовит трансферное предложение, а сам футболист хочет снова поработать с экс-тренером москвичей Деяном Станковичем.

  • 26-летний Маркиньос в этом сезоне провел за «Спартак» 28 матчей, забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро.

Еще по теме:
Челестини высказался о предстоящем кубковом матче ЦСКА со «Спартаком» 2
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом 18
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом» 21
Спартак Црвена Звезда Маркиньос
Комментарии (4)
subbotaspartak
1776323584
...Маркиньос счастлив в «Спартаке»... ну и ладно
NewLife
1776325051
Это все кликбейт(
...уефан
1776325446
...бояться надо другого, что бы Карседо его окончательно не испортил полировкой лавки и своим видением его места на поле, где он теряет свои наилучшие качества...
oyabun
1776325998
Конечно всё так и есть. А еще давно не было "свежей" новости об очередной продаже Мартинса и отъезде Барко в Бразилию.
Главные новости
Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе
10:56
Губерниев тремя словами оценил умение Евсеева материться
10:43
2
Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»
10:29
2
Реакция Артеты на первый в истории «Арсенала» выход в полуфинал ЛЧ два года подряд
10:05
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
09:42
3
У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
09:27
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
09:10
Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»
09:00
4
Компани высказался о победе над «Реалом»
08:50
1
Аршавин перечислил проблемы ЦСКА
08:30
8
Все новости
Все новости
Кержаков заявил о приостановке тренерской карьеры
09:53
Где смотреть матч «Ростов» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 апреля 2026
09:43
Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»
09:00
4
Аршавин перечислил проблемы ЦСКА
08:30
7
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина
Вчера, 23:15
14
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
Вчера, 22:45
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
Вчера, 21:23
4
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
Вчера, 21:03
1
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
Вчера, 20:53
2
В РПЛ выявили команду без яиц
Вчера, 20:31
18
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
Вчера, 20:17
24
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
Вчера, 20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:05
10
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
Вчера, 19:53
12
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
Вчера, 19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
Вчера, 19:19
11
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:14
24
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
Вчера, 19:05
7
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
Вчера, 18:29
11
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
Вчера, 18:09
11
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
Вчера, 17:48
6
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
Вчера, 17:37
11
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
Вчера, 17:11
2
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
Вчера, 17:05
31
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
Вчера, 17:01
18
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
Вчера, 16:41
5
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 16:32
54
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
Вчера, 16:13
3
Все новости
