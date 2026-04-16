Аршавин сказал, как снизить число ошибок судей в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что судьям РПЛ стоит реже смотреть видеоповторы.
Он также назвал позитивным моментом комментарии руководителя департамента судейства и инспектирования Милорада Мажича в телеэфире.
«Мажич старается. Мне кажется, его появление на телевидении – это вообще уникальный проект. По‑моему, ни в одной стране глава судейства не рассказывает, почему и как были приняты решения судей. И это позитивный момент.
По поводу последних спорных эпизодов в РПЛ Мажич все говорил по делу. В целом, мне кажется, если бы судьи не слишком часто ходили смотреть видеоповторы, они бы делали меньше ошибок», – сказал Аршавин.
- Мажич в эфире программы «Правила игры» разбирает спорные эпизоды судейства как в играх РПЛ, так и в других турнирах.
- Он возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. В феврале 2025-го серб продлил соглашение до лета 2026 года.
