Назван топ-клуб РПЛ, который выиграет от нового лимита на легионеров

Инсайдер Сергей Егоров отреагировал на новый лимит на легионеров в РПЛ.

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

Инициатор нового лимита – Минспорт РФ.

«То есть около двух лет длилась дискуссия по лимиту на легионеров.

За это время, по моему мнению, сформировались два блока – блок «Зенита» (на мой взгляд, туда надо включить и руководство РФС, – ни Максим Митрофанов, ни Александр Дюков не скрывали своей позиции) и блок Михаила Дегтярева (включим туда группу блаженных комментаторов, приближенных министром, а также лидера мнений ФНЛ Фаниля Сунгатуллина).

И спустя два года дискуссий мы получаем результат – минус один иностранец в заявке, минус один иностранец на поле. Это все.

Мои поздравления «Зениту».

Вкупе с подзабытыми разговорами о множестве реформ (в том числе о сокращении госфинансирования) эта группа отстояла позиции.

И при возвращении в международный футбол все это легко можно будет отмотать до полной отмены лимита», – написал Егоров.