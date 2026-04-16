Бывший клуб РПЛ выступит на Кубке Санкт-Петербурга

«Тосно» из Ленинградской области возрождается. Клуб заявился на Кубок Санкт-Петербурга.

Полный список участников турнира выглядит так.

«Тосно»

«Петрович-Кречет»

«Нева-Максима»

«Везу»

«СШ №2 ВО Звезда»

ЦФКСиЗ Красносельского р-на «РВЧеллендж»

«Звезда»

«Авангард»

«Легирус»

«МЗ-Кристалл»

СШ «Кировец-Восхождение»

«ЧМ-Политех»

«Динамо-2»

ФК «1704» (КОСЦ)

«Самсон»

«СПБ КЛС»

«АВП» (ЦФКСиЗ Красносельского района)

«Флагман»

«Московская застава – Кристалл»

«Тосно» был основан в 2013 году. Клуб сразу заявился во Вторую лигу, выиграл группу в первый же сезон и поднялся в Первую лигу.

Затем было три сезона в Первой лиге. В последний из них команда под руководством Дмитрия Парфенова заняла второе итоговое место и вышла в РПЛ (2017 год).

В сезоне-2017/18 «Тосно», проводивший домашние матчи на петербургском стадионе «Петровский», занял 15-е место в РПЛ, выиграл Кубок России, а затем закрылся.