Бывший клуб РПЛ выступит на Кубке Санкт-Петербурга

«Тосно» из Ленинградской области возрождается. Клуб заявился на Кубок Санкт-Петербурга.
Полный список участников турнира выглядит так.
- «Тосно»
- «Петрович-Кречет»
- «Нева-Максима»
- «Везу»
- «СШ №2 ВО Звезда»
- ЦФКСиЗ Красносельского р-на «РВЧеллендж»
- «Звезда»
- «Авангард»
- «Легирус»
- «МЗ-Кристалл»
- СШ «Кировец-Восхождение»
- «ЧМ-Политех»
- «Динамо-2»
- ФК «1704» (КОСЦ)
- «Самсон»
- «СПБ КЛС»
- «АВП» (ЦФКСиЗ Красносельского района)
- «Флагман»
- «Московская застава – Кристалл»
«Тосно» был основан в 2013 году. Клуб сразу заявился во Вторую лигу, выиграл группу в первый же сезон и поднялся в Первую лигу.
Затем было три сезона в Первой лиге. В последний из них команда под руководством Дмитрия Парфенова заняла второе итоговое место и вышла в РПЛ (2017 год).
В сезоне-2017/18 «Тосно», проводивший домашние матчи на петербургском стадионе «Петровский», занял 15-е место в РПЛ, выиграл Кубок России, а затем закрылся.
Источник: телеграм-канал «незаметный футбол»