Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было»

    Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было»

    Владимир Быстров признал, что ему предлагали поучаствовать в финансовом стимулировании футбольных арбитров.

    – Я знаю случаи, когда говорилось: «Надо заплатить судьям, чтобы они судили честно». У меня такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере.

    – Вы пока говорите, как Федорищев, – называете случай, но без фамилий.

    – А я и не знаю фамилии. Я знаю матч, в котором играл. Я в игре не могу определить, честно работает судья или нет.

    – Вы в итоге отдали премиальные?

    – Я их не получил.

    – Что за матч был?

    – Я играл не во многих командах, поэтому догадаться не сложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли – проиграли или вничью сыграли.

    Да не факт, что все так и происходит – левый человек пришел и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это все доходит до руководства и судей.

    Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч.

    У нас матчей в чемпионате, когда команды сдавали игры, было достаточно, а наша комиссия ни одну игру не признала договорной. Я невооруженным взглядом смотрел пару матчей: было достаточно факторов, благодаря которым можно сказать, что матч был нечестным.

    Простой пример: когда вратарь при счете 1:1 весь сезон тянул время, а в моменте начинает быстро вводить мяч в игру – это достаточный повод, чтобы сказать: «Он с ума сошел? Хотел обыграть гранд, когда всю жизнь тянул время, а сейчас решил быстро за мячом сбегать?»

    Этого фактора для меня достаточно. Это матч «Амкара» и «Анжи» в Перми – вратарь на 85-й минуте быстро побежал за мячом, чтобы команда быстрее провела атаку на его ворота.

    • Быстров выступал за «Спартак», «Зенит», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
    • Он закончил карьеру в 2018 году.
    • Недавно Владимира убрали из эфира «Матч ТВ».

    Новости по теме
    Быстров – о работе в российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант» 3
    Быстров раскритиковал Амарала: «Прогнулся под систему и покупал для «Спартака» второсортных иностранцев» 10
    Быстров – о коррупционном скандале в российском футболе: «Федорищев оклеветал многих людей» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2025 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1736599972
    Лили лили лили воду в решето Во во во во вот тебе и здрасьте... Звездочёт "Приключения Буратино" (Быстров)...
    Ответить
    lordmrv
    1736601991
    Прикольно,фанаты Зенита и Спартака заодно. Ни кто ни хрена не понял спитча Володьки.
    Ответить
    BarStep
    1736602976
    И все таки слишком много у нас демократии… Каждый молотит что он хочет и никакой ответственности..
    Ответить
    aaaaahhhh
    1736604000
    подходит к Быстрову левый человек и молвит...... Вот же клоун.
    Ответить
    Интерес
    1736604037
    Чушь какая-то.
    Ответить
    Мордаванин
    1736604979
    бырый немного недотянул до старого ноавого года белка спрыгнула с ёлкираньше)
    Ответить
    Cleaner
    1736606206
    ПЕРЕБЕЖЧИК зенит-спартак-зенит на честных судей бочку катит? В кутузку его за клевету!!!...)))
    Ответить
    шахта Заполярная
    1736609114
    Быстров и сам ни хрена не понял, что наговорил
    Ответить
    zigbert
    1736612012
    Здесь больше подходят слова из народной песни, " а кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, на что намекает".
    Ответить
    Леха Петровский
    1736612991
    Ты, гад, Федорищива не трожь! Он мусорную тему уже очистил от неправильных мусорщиков! Теперь труба и покойники, а там и до судейства дойдёт!))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 