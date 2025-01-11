Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было»

Владимир Быстров признал, что ему предлагали поучаствовать в финансовом стимулировании футбольных арбитров.

– Я знаю случаи, когда говорилось: «Надо заплатить судьям, чтобы они судили честно». У меня такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере.

– Вы пока говорите, как Федорищев, – называете случай, но без фамилий.

– А я и не знаю фамилии. Я знаю матч, в котором играл. Я в игре не могу определить, честно работает судья или нет.

– Вы в итоге отдали премиальные?

– Я их не получил.

– Что за матч был?

– Я играл не во многих командах, поэтому догадаться не сложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли – проиграли или вничью сыграли.

Да не факт, что все так и происходит – левый человек пришел и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это все доходит до руководства и судей.

Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч.

У нас матчей в чемпионате, когда команды сдавали игры, было достаточно, а наша комиссия ни одну игру не признала договорной. Я невооруженным взглядом смотрел пару матчей: было достаточно факторов, благодаря которым можно сказать, что матч был нечестным.

Простой пример: когда вратарь при счете 1:1 весь сезон тянул время, а в моменте начинает быстро вводить мяч в игру – это достаточный повод, чтобы сказать: «Он с ума сошел? Хотел обыграть гранд, когда всю жизнь тянул время, а сейчас решил быстро за мячом сбегать?»

Этого фактора для меня достаточно. Это матч «Амкара» и «Анжи» в Перми – вратарь на 85-й минуте быстро побежал за мячом, чтобы команда быстрее провела атаку на его ворота.