«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол

«Тосно» в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге.

Клуб из Ленинградской области объявил о возвращении в профессиональный футбол после 7-летней паузы.

«Футбольный клуб «Тосно» завершил сезон 2025 года, одержав победу в Чемпионате МРО «Северо-Запад» 3 лиги. Это достижение стало результатом упорной работы игроков, тренерского штаба и поддержки болельщиков!

️На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига – Дивизион Б – группа 2)!

Это большой шаг к нашей общей цели – возвращению ФК «Тосно» в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед!» – говорится в заявлении.