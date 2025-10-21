Введите ваш ник на сайте
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол

Сегодня, 15:30
11

«Тосно» в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге.

Клуб из Ленинградской области объявил о возвращении в профессиональный футбол после 7-летней паузы.

«Футбольный клуб «Тосно» завершил сезон 2025 года, одержав победу в Чемпионате МРО «Северо-Запад» 3 лиги. Это достижение стало результатом упорной работы игроков, тренерского штаба и поддержки болельщиков!

️На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига – Дивизион Б – группа 2)!

Это большой шаг к нашей общей цели – возвращению ФК «Тосно» в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед!» – говорится в заявлении.

  • В 2018 году «Тосно» выиграл Кубок России, после чего клуб расформировали.
  • В 2023-м «Тосно» был возрожден.

Источник: страница «Тосно» в соцсети ВКонтакте
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Тосно
рылы
1761050326
скажите, пожалуйста, а это то самое тосно, которое с позором отодрало спартаг?)
Ответить
Garrincha58
1761050593
А стадион построили или опять будут скитаться то в Великий Новгород то ещё куда-нибудь заявятся
Ответить
ПалкоВводецъ007
1761052476
Гроза хряков возвращается. Гыгыгы
Ответить
