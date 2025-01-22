Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент

«Сатурн» в ближайшее время ждут структурные изменения, клуб будет курировать известный агент Павел Андреев.
Главным тренером клуба с высокой долей вероятности станет Артем Горлов. 37-летний специалист с лета 2024 года работает в тренерском штабе «Ахмата».
- Ранее стало известно, что «Сатурн» покинет Роман Широков, бывший генеральным директором клуба.
- В прошлом году раменская команда заняла 3-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
- Последние полтора года клуб назывался «Леон Сатурн», но сменил спонсорское название на прежнее с началом 2025 года.