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    Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент

    «Сатурн» в ближайшее время ждут структурные изменения, клуб будет курировать известный агент Павел Андреев.

    Главным тренером клуба с высокой долей вероятности станет Артем Горлов. 37-летний специалист с лета 2024 года работает в тренерском штабе «Ахмата».

    • Ранее стало известно, что «Сатурн» покинет Роман Широков, бывший генеральным директором клуба.
    • В прошлом году раменская команда заняла 3-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
    • Последние полтора года клуб назывался «Леон Сатурн», но сменил спонсорское название на прежнее с началом 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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