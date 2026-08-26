Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга

Защитник Павел Горбачев перешел из «Балтики» в «Динамо СПб».

В 2024–2026 годах он провел 21 матч за вторую команду калининградцев во Второй лиге, забил 1 гол.

22-летний Горбачев играл за молодeжные команды московского «Динамо» и «Строгино». Также он выступал во Второй лиге за «Торпедо-Владимир» и «Иртыш».