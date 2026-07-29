71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями

Бывший тренер ЖФК «Енисей» Александр Тарханов поделился эмоциями от работы.

Тарханов накануне принял мужской «Енисей-2».

71-летний Тарханов руководил женской командой с января 2026 года. Под его руководством она в 13 матчах в Суперлиге потерпела 10 поражений при 3 ничьих и занимает последнее, 13-е место.

«Енисей-2» идет 13-м в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 11 очками после 15 игр.

«Руководители посчитали, что девочки все-таки последние места занимают последние годы, поэтому решили, что я больше принесу пользы на мужской молодежке. Плюс открывается академия, и я буду вести спортивную часть – как раз с пацанами. Поэтому меня перевели в «Енисей-2».

В принципе, я получал удовольствие от работы с женской командой, потому что они прибавляли. Но не настолько – все клубы сильнее нас, «Спартак», «Зенит», ЦСКА вышли на несколько голов вперед. Хотя мы оказывали сопротивление. Очень много проблем у нас было вратарских – в женском футболе это общая беда. Мы много пропускали из-за ошибок вратарей, где-то 12 очков потеряли из-за простых ошибок.

Девочки есть девочки – эмоций много. Но мне нравилось с ними работать, я видел прогресс. Мои помощники остались, я все равно буду контролировать их, так как теперь веду спортивную часть академии. Я ушел из команды, но не окончательно – тренировки просматриваю, с тренерами общаюсь.

Разница в работе с мужчинами и женщинами? Базовая техника у парней лучше, потому что в академиях с раннего детства занимаются техникой. У девочек бывает, что начинают в 15 или даже 20 лет – техники не хватает. Много эмоций, хотят сделать, но не всегда получается. Мы в каждом матче создавали моменты, но не забивали – например, с «Зенитом» проиграли 2:0, имея стопроцентный момент, со «Спартаком» 30 минут играли хорошо, а потом одна ошибка – и пошла серия», – сказал Тарханов.