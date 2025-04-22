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Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0

Сегодня, 09:27

Матч 1-го тура молодежной женской лиги «Зенит»«Ростов» завершился со счетом 17:0.

Сообщается, что ростовчанки саботировали матч из-за отсутствия зарплаты.

«Молодeжка ЖФК «Ростов» бойкотировала игру с питерским «Зенитом» и пропустила 17 мячей. Причина – футболисткам не платят зарплату. Вообще.

Как рассказала одна из футболисток на условиях анонимности, в ЖФК «Ростов-М» никогда не платили зарплату по договору. При этом существовал контракт, по которому игроки обязаны были вовремя появляться на тренировках и играх.

В случае невыполнения – штраф 350 тысяч рублей и отчисление из команды. С такими условиями футболистки оказались не согласны и устроили своеобразный перформанс, разгромно проиграв петербурженкам 0:17. Женская молодeжка «Ростова» – одна из немногих команд в лиге, где вообще не платят зарплату», – написал источник.

  • В молодежной женской лиге участвуют 11 команд.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Зенит ЖФК Ростов
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