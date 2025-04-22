Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0

Матч 1-го тура молодежной женской лиги «Зенит» – «Ростов» завершился со счетом 17:0.

Сообщается, что ростовчанки саботировали матч из-за отсутствия зарплаты.

«Молодeжка ЖФК «Ростов» бойкотировала игру с питерским «Зенитом» и пропустила 17 мячей. Причина – футболисткам не платят зарплату. Вообще.

Как рассказала одна из футболисток на условиях анонимности, в ЖФК «Ростов-М» никогда не платили зарплату по договору. При этом существовал контракт, по которому игроки обязаны были вовремя появляться на тренировках и играх.

В случае невыполнения – штраф 350 тысяч рублей и отчисление из команды. С такими условиями футболистки оказались не согласны и устроили своеобразный перформанс, разгромно проиграв петербурженкам 0:17. Женская молодeжка «Ростова» – одна из немногих команд в лиге, где вообще не платят зарплату», – написал источник.