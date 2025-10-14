Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве

Нападающая ЖФК «Зенит» Габриэла Гживиньска переходит в «Спартак». Он уйдет свободным агентом.

«29-летняя Гживиньска подписала контракт с КБ до 2028 года и взяла 51-й номер, под которым играла в Питере. Полька переедет в Москву в статусе свободного агента, так как ее соглашение с истекает 31 декабря.

Любопытно, что зарплата Габриэлы по договору со «Спартаком» будет меньше, чем предлагал Зенит: 750 против 950 тысяч рублей в месяц. Однако в ее соглашении прописаны крутейшие бонусы за личные и командные достижения: количество сыгранных матчей, забитых голов + отданных передач и завоеванных трофеев.

Гживиньска благодаря этим бонусом, вероятно, станет зарабатывать в Москве даже больше, чем в Питере.

Очередная черная метка в резюме исполнительного директора «Зенита» Максима Погорелова, который целый год вел с Габи переговоры, но в итоге упустил этого суперигрока», – написал инсайдер Иван Карпов.