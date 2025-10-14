Введите ваш ник на сайте
  Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве

Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве

Сегодня, 20:55
1

Нападающая ЖФК «Зенит» Габриэла Гживиньска переходит в «Спартак». Он уйдет свободным агентом.

«29-летняя Гживиньска подписала контракт с КБ до 2028 года и взяла 51-й номер, под которым играла в Питере. Полька переедет в Москву в статусе свободного агента, так как ее соглашение с истекает 31 декабря.

Любопытно, что зарплата Габриэлы по договору со «Спартаком» будет меньше, чем предлагал Зенит: 750 против 950 тысяч рублей в месяц. Однако в ее соглашении прописаны крутейшие бонусы за личные и командные достижения: количество сыгранных матчей, забитых голов + отданных передач и завоеванных трофеев.

Гживиньска благодаря этим бонусом, вероятно, станет зарабатывать в Москве даже больше, чем в Питере.

Очередная черная метка в резюме исполнительного директора «Зенита» Максима Погорелова, который целый год вел с Габи переговоры, но в итоге упустил этого суперигрока», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Гживиньска – самая результативная футболистка в истории ЖФК «Зенит» (43 гола, 129 матчей).
  • Сегодня ЖФК «Спартак» исполнилось 2 года.
  • Команда близка к 1-му чемпионству.

Футболистка «Зенита»: «Мне писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем» 7
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Женская Суперлига Польша. Экстракласа ЖФК Зенит ЖФК Спартак Гживиньска Габриэла
рылы
1760466866
чё ваще происходит? сперва хряки увели якупову (самую красивую футболистку зенита), теперь эту, самую результативную, и под лютыми санкциями (она ж полячка, играет у нас, ей постоянно угрожают, мы об этом знаем). как свинохвостые не увели у нас Ану Диаш - хз. это халк в юбке, без преувеличений. успела свалить из россии, иначе тоже ввязнула бы в тарасятник позорный.
