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  • Футболистка «Зенита» объяснила, почему зрителям нравится смотреть женский футбол

Футболистка «Зенита» объяснила, почему зрителям нравится смотреть женский футбол

30 декабря 2024, 17:07
9

Вероника Куропаткина, футболистка «Зенита», высказалась о зрелищности женского футбола.

– В Англии сильно вложились в развитие женского футбола после Олимпиады-2012, вот и результат. И Евро-2022 привлeк новую аудиторию.

– Понимаю, но у нас же и без этого было, что на «Рязань-ВДВ» ходили по 10 тысяч человек… Сейчас сложно, конечно, что у сборной мало матчей. С КНДР мы играли на классном стадионе «Москвич», там были зрители. Но как будто стали чуть меньше ходить на футбол, однако сейчас и разнообразия активностей больше. Помню, в детстве мы с папой ездили в Краснодар на встречу «Кубань» – «Зенит». Тогда был забит весь стадион. Это, конечно, круто!

– Сейчас стало менее зрелищно?

– Не знаю, мне кажется, женский футбол не менее интересен, чем мужской, в плане зрелищности. Лeгкими могут оказаться максимум 2 матча из 30. А 28 игр соперники на тебя настраиваются так, что бьются до последнего. Это относится ко всем командам, из любой части таблицы. Вот встреча с «Крыльями Советов» в Самаре, мы сыграли 2:1. Девчонки там рубились так, как будто от этого матча зависела жизнь человека. А потом в следующей встрече «Крылья» проиграли «Рубину». Вот как это?

Болельщикам нравится ходить на матчи женских команд, потому что там не увидишь пустых глаз. Плюс мы открытые, всегда со всеми общаемся. Будет очень круто, если в следующем сезоне на наш стадион «Смена» будет ходить ещe больше народу.

  • На взрослом уровне Куропаткина играла за «Локомотив» и «Зенит».
  • 25-летняя Вероника выступает за сборную России.
  • ЖФК «Зенит» выиграл 3 последних сезона РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Зенит Куропаткина Вероника
Комментарии (9)
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WILDLING_HRUNDEL
1735568502
Верно говорит! Девчонки действительно рубятся на поле и до последнего! Не то что парни пижоны
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Spartak_forv@
1735570189
На школьном дворе 8 а против 8 б тоже рубятся не на жизнь,а на смерть)делает ли это их ровней мужикам профи во всех смыслах ?)вопрос риторический
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NewLife
1735577064
А мне нравится женский хоккей на траве - более женственный в коротких юбочках, эстетичнее смотрится)))
Ответить
bashnat013
1735579928
Зрителям нравится женский пляжный волейбол это спорт номер 1 в мире
Ответить
САНЁК17
1735586678
Я лучше смотрю мультик чем женский футбол
Ответить
алдан2014
1735618179
Девчули! Почаще снимайте футболки,и стадионы битком будут забиты. Верим в вас
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