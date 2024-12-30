Футболистка «Зенита»: «Спорт – неблагодарное дело: после 35 ты пенсионер и никому не нужен»

Вероника Куропаткина, футболистка «Зенита», высказалась о специфике профессионального спорта.

– Что чувствует спортсмен в моменты травм?

– Это ужас. Если кто-то сейчас начнeт иронизировать, мол, за что вы получаете свои деньги, я просто развернусь и больше никогда не заговорю с этим человеком. Спорт – это в принципе дело неблагодарное. Уже после 35 у тебя пенсия, и ты становишься никому не нужен. А когда у тебя травма, ты перестаeшь быть винтиком слаженной системы. Смотришь где-то со стороны, как всe работает и без тебя, все играют и живут дальше. Первые десять дней было очень плохо.

Когда мозг более-менее адаптировался к тому, как ходить на костылях, куда что дома положить, чтобы было удобнее, стало лучше. Потом вдруг пошeл дождь, и я снова бедный-несчастный малыш, лежу здесь и не могу нормально ходить, а весь мир – тлен. Чувствительное состояние, можешь слишком эмоционально среагировать.

– Есть какая-то психологическая поддержка спортсменов на травме?

– Меня хорошо поддержали в «Зените», я очень благодарна. Тренеру Ольге Сергеевне Порядиной, игрокам и в целом всему клубу. Но в жизни у тебя есть ты, твои костыли, твоя кровать, куда ты не можешь самостоятельно принести стакан воды, потому что руки заняты. В общем, ты и твоя травма, вы наедине. Девчонки, которые восстанавливаются после тяжeлых повреждений, – это люди космической мотивации.