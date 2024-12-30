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  • Футболистка «Зенита»: «Спорт – неблагодарное дело: после 35 ты пенсионер и никому не нужен»

Футболистка «Зенита»: «Спорт – неблагодарное дело: после 35 ты пенсионер и никому не нужен»

30 декабря 2024, 18:40
3

Вероника Куропаткина, футболистка «Зенита», высказалась о специфике профессионального спорта.

– Что чувствует спортсмен в моменты травм?

– Это ужас. Если кто-то сейчас начнeт иронизировать, мол, за что вы получаете свои деньги, я просто развернусь и больше никогда не заговорю с этим человеком. Спорт – это в принципе дело неблагодарное. Уже после 35 у тебя пенсия, и ты становишься никому не нужен. А когда у тебя травма, ты перестаeшь быть винтиком слаженной системы. Смотришь где-то со стороны, как всe работает и без тебя, все играют и живут дальше. Первые десять дней было очень плохо.

Когда мозг более-менее адаптировался к тому, как ходить на костылях, куда что дома положить, чтобы было удобнее, стало лучше. Потом вдруг пошeл дождь, и я снова бедный-несчастный малыш, лежу здесь и не могу нормально ходить, а весь мир – тлен. Чувствительное состояние, можешь слишком эмоционально среагировать.

– Есть какая-то психологическая поддержка спортсменов на травме?

– Меня хорошо поддержали в «Зените», я очень благодарна. Тренеру Ольге Сергеевне Порядиной, игрокам и в целом всему клубу. Но в жизни у тебя есть ты, твои костыли, твоя кровать, куда ты не можешь самостоятельно принести стакан воды, потому что руки заняты. В общем, ты и твоя травма, вы наедине. Девчонки, которые восстанавливаются после тяжeлых повреждений, – это люди космической мотивации.

  • На взрослом уровне Куропаткина играла за «Локомотив» и «Зенит».
  • 25-летняя Вероника выступает за сборную России.
  • ЖФК «Зенит» выиграл 3 последних сезона РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Зенит Куропаткина Вероника
Комментарии (3)
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NewLife
1735577285
Да уж, ездишь за картошкой на Макларене и Бугатти , как Роналду, и никому не нужен))
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Каратель помойников
1735582386
Пля нытики и истерики..после окончание карьеры ты становишься никому не нужным,если карьера была тухлая как и сам спортсмен...хороших людей всегда помнят и чтят
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FCSpartakM
1735584450
сегодня Леброну Джеймсу 40 лет и он до сих пор в топе сильнейших игроков мира. Кто на что учился.
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