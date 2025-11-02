Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» пообещали выиграть РПЛ вслед за женской Суперлигой

В «Спартаке» пообещали выиграть РПЛ вслед за женской Суперлигой

Вчера, 16:45
9

Советник генерального директора и член совета директоров «Спартака» Олег Малышев прокомментировал чемпионство женской команды.

– Когда можно будет ждать такой успех от мужской команды?

– Мы работаем над этим.

– Ну вы ждeте, что хотя бы в следующем сезоне мужской «Спартак» станет чемпионом?

– Конечно! Мы обязательно придем туда. Не так просто, но мы будем там!

  • ЖФК «Спартак» начал выступать в Суперлиге в прошлом году.
  • Прервана гегемония «Зенита», выигравшего 3 последних чемпионата России.
  • В межсезонье «Спартак» пополнит форвард «Зенита» Габриэла Гживиньска.

Еще по теме:
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» 2
В «Спартаке» определили лучшего игрока октября 5
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Женская Суперлига Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1762092746
Бомба снова провокации выставляет в заголовки….( почву перед игрой готовят)
Ответить
VVM1964
1762093223
Вы хотя бы сегодня не обосритесь !!!...
Ответить
Вжыхъ
1762093863
Т.е. сначала выиграют женскую суперлигу и только потом в РПЛ начнут играть нормально? Ну...
Ответить
...короче
1762094427
...чё оно тут нам наблеяло!?...
Ответить
NewLife
1762097993
Дундук.
Ответить
Foxitkuban
1762109086
Ну, раз Олег Малышев сказал, значит так и будет. Мужской Спартак станет чемпионом... в женской лиге))
Ответить
alefreddy
1762110641
лозунги и пустобольство
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
5
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
15
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
12
Все новости
Все новости
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
2
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
3
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
1
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
7
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
12
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
2
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ
11:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 