В «Спартаке» пообещали выиграть РПЛ вслед за женской Суперлигой

Советник генерального директора и член совета директоров «Спартака» Олег Малышев прокомментировал чемпионство женской команды.

– Когда можно будет ждать такой успех от мужской команды?

– Мы работаем над этим.

– Ну вы ждeте, что хотя бы в следующем сезоне мужской «Спартак» станет чемпионом?

– Конечно! Мы обязательно придем туда. Не так просто, но мы будем там!