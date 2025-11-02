В «Спартаке» пообещали выиграть РПЛ вслед за женской Суперлигой

Советник генерального директора и член совета директоров «Спартака» Олег Малышев прокомментировал чемпионство женской команды.
– Когда можно будет ждать такой успех от мужской команды?
– Мы работаем над этим.
– Ну вы ждeте, что хотя бы в следующем сезоне мужской «Спартак» станет чемпионом?
– Конечно! Мы обязательно придем туда. Не так просто, но мы будем там!
- ЖФК «Спартак» начал выступать в Суперлиге в прошлом году.
- Прервана гегемония «Зенита», выигравшего 3 последних чемпионата России.
- В межсезонье «Спартак» пополнит форвард «Зенита» Габриэла Гживиньска.
Источник: «Матч ТВ»